ERR Washingtonis: USA lõunapiir on endiselt suure immigratsioonisurve all

Texase osariigi lõunapiiril asuva Anzalduase silla all ootavad sajad immigrandid ajutise registreerimiskeskuse järjekorras, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Umbes kaks nädalat tagasi oli inimeste arv kinnipidamiskeskustes üks suuremaid, mida kunagi oleme näinud - üle 20 000 inimese piirivalveasutustes või Anzalduase silla all," rääkis USA piirivalve ülem Raul Ortiz.

Jaanuaris pidasid piirivalveametnikud kinni 78 000 inimest, juulis aga juba 200 000. Nende hulgas oli ka tuhandeid lapsi, kes tulid üle piiri üksi.

"Kui lapsed ja perekonnad ületavad piiri väga eraldatud piirkondades pea 40-kraadises kuumuses, siis see on probleem," tõdes Ortiz.

Samuti seisab mitu piiräärset maakonda silmitsi tervisekriisiga. Igal nädalal avastatakse sisserändajate hulgast umbes 1500 koroonaviirusega nakatunut. Enamik neist peab olema karantiinis Anzalduase pargis, kuhu loodi ajutine varjupaik.

"Esialgu ma ei näinud selles probleemi, sest kõik oli kontrolli all. Ma ei näinud, et koroonaviirusega nakatumiste kasv meie kogukonnas oleks olnud seotud immigrantidega, sest nad olid isoleeritud. Nüüd ma arvan, et see on probleem,

sest nad saavad välja," rääkis McAlleni linnapea Javier Villalobos.

Ta süüdistab president Joe Bideni administratsiooni silmakirjalikkuses, sest eravestlustes tunnistatakse, et lõunapiiril toimuv ei ole jätkusuutlik, kuid avalikult jäetakse mulje justkui oleks kriis peagi läbi.

"See koormab meie maakonda, meie linna ja meil ei ole selle jaoks eelarves kohta. Me ei tegele immigratsiooniga ja me ei peaks seda tegema," ütles Villalobos.

"Meil on plaan. Me viime oma plaani ellu ja see võtab aega," sõnas USA sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas.

Ministri sõnul on endiselt vaja uuendada piiritehnoloogiat ja muuta tõhusamaks registreerimisprotsess. Samuti on ülekoormatud kohtud, kus on järjekorras üle miljoni juhtumi ja keskmine menetlusaeg küündib kolme aastani.

Surve immigratsioonisüsteemile ei näita aga vaibumise märke, sest riigil tuleb nüüd tegeleda ka Afganistani põgenikega.