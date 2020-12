USA valitud president Joe Biden lubas USA-Mehhiko piirile tara ehitamise lõpetada. Paraku on mitme miljardi dollarilise projekti peatamine keeruline ja ka kulukas protsess.

Biden teatas juba presidendikampaania ajal, et tal on tekkinud küsimusi Mehhiko piirile rajatava müüri rahastamise, samuti viimase nelja aasta jooksul ehitatud tõkete edaspidise haldamise ja hooldamise kohta.

USA tolli- ja piirikaitse andmetel on 27. novembri seisuga valminud umbes 415 miili ehk 660 kilomeetri jagu seinakonstruktsioone, aasta lõpuks peaks kaetud saama 450 miili. Piiril tehakse tööd ööpäev läbi.

Piirimüür jääb president Donald Trumpi ametiaja püsivaks pärandiks. Selle ehitamiseks kasutas ta enneolematuid meetmeid, kuulutades näiteks välja riikliku hädaolukorra, et võtta müüri eest tasumiseks kaitseministeeriumilt raha. Mööda mindi paljudest keskkonnanõuetest. Kohtud lahendavad eramaade hõivamisi.

Trumpi administratsioon on ka nüüd viimastel päevadel kiirustanud uute sisserändereeglite väljatöötamisega ja õhutanud piiritara kiiremini ehitama.

Augustis kinnitas Joe Biden, et tema ametiaja jooksul ei lisandu ühtegi seinameetrit.

Tolli- ja piirikaitseametnikud, USA armee insenerkorpus, kes piiri ehitab ning Bideni meeskond on juba alustanud kõnelusi. Konkreetselt taraküsimus tuleb jutuks järgmisel nädalal. Aga Bideni lootus ehitus lõpetada ei pruugi olla odav. Kinni tuleb maksa planeerimiskulud, maa omandamise kulud, tootmiskulud ja mitmed seadmed, mis on juba planeeritud ja töös.

Kui lepingud lõpetatakse, võib tekkida vajadus maksta maa koristamise ja ala taastamise eest. Viimane asi, mida valitsus soovib, on pidada pikki, venivaid ja keerulisi läbirääkimisi töövõtjatega.

46 piiritõkke taristuprojektist on lõpule viidud kaheksa, üks on peatatud. Aga kuni läbirääkimised kestavad, piiri ehitus jätkub, sest raha on aasta lõpuni eraldatud.

Biden peab taotlema ka Trumpi kehtestatud riikliku hädaolukorra lõpetamist.

Ülemkohus teatas oktoobris, et võtab menetlusse Trumpi administratsiooni katse kanda Pentagoni vahendeid Kongressist mööda minnes piiritara ehitamiseks.

Isegi, kui Joe Biden peatab ehituse, jääb alles üle 600 kilomeetri kuni üheksa meetri kõrgust barjääri.

Tasub veel meelde tuletada, et USA president George Bush kirjutas juba 2006. aastal alla seadusele, mis nägi ette Ühendriikide lõunapiirile üle 1100 kilomeetri pikkuse kahekordse tara ehitamise, et piirata illegaalset immigratsiooni ja salakaubandust Mehhikost.

Bush saatis piirile patrullima umbes 6000 rahvuskaartlast ning president Barack Obama lisas 2010. aastal 1200 rahvuskaartlast. Tara asus ehitama president Trump.