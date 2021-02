Keskkonnaminister Mölder ei välista Eestis vesinik- ega tuumaenergeetikat

Mölder nentis "Terevisioonis", et kuigi uus valitsus on seadnud sihiks väljuda põlevkivielektri tootmisest ning hiljem ka põlevkivi kasutamisest energeetikas tervikuna, siis sellega seotud töökohad, sotsiaalne turvalisus ja Ida-Virumaa on olnud aastakümneid seotud ning seda ei saa üleöö lahutada. "See on pikk protsess, aga me peame mingid sihid riiklikult paika panema," ütles Mölder.

Alternatiivsetest energiaallikatest rääkides tõi Mölder välja, et viimase kümne aastaga on Eesti oluliselt edasi läinud tuule- ja päikeseenergia kasutamisega ning samas tempos plaanitakse ka jätkata.

"Alternatiividest rääkides ma kindlasti ei välistaks vesinikku. Vesinikustrateegia on olulisel määral koalitsioonileppes. See on teema, millega praegune koalitsioon võiks veel kiiremini edasi liikuda. Ei välistaks ka seda, mis puudutab tuumaenergeetikat, aga see vajab olulisel määral täpsemaid analüüse ja seda, et ühiskonnas on hirmud, kahtlused, kõhklused maha võetud," ütles Mölder.

Ka põlevkivist õli tootmist tuleb Mölderi sõnul vaadata pikema perspektiiviga, et ehk on võimalik seda tootmist muuta loodus- ja keskkonnasõbralikumaks.

"Siin ma ust päris lõpuni kinni ei paneks, mis puudutab põlevkivist õli tootmist. Jah, me oleme koalitsioonilepingusse pannud aasta 2045, kus me võiks põlevkiviõli tootmisest väljuda, aga ma arvan, et see on päris pikk perspektiiv, et koostöös Eesti teadlastega, välismaiste ekspertidega leida siia mingisuguseid uusi alternatiive."

Mölder märkis veel, et kuigi uue õlitehase rajamisega minnakse edasi, siis tema hinnangul tuleb lähima aasta jooksul teha veel täpsemaid analüüse, et vaadata, kas see investeering on mõistlik ja tasuv. "Mis puudutab uut tehast, siis siin on protsess läinud käima, me oleme koalitsioonis kokku leppinud, et me läheme sellega lõpuni, aga siin on detaile, mis vajavad täpsustamist ja mis võivad seda pilti oluliselt muuta," ütles Mölder.