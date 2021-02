Vaktsineerimist alustatakse lasteaedade töötajatest ning sealt liigutakse kooliastmeid pidi edasi, edastas haridus- ja teadusministeerium.

Esimesena vaktsineeritakse neis asutustes, kus distantsõpet korraldada ei saa või see on keeruline. See tähendab alus- ja põhiharidustöötajaid ning hariduslike erivajadusega laste õpetajaid.

Suures osas ülikoolides toimub praegu võimalikult suures ulatuses distantsõpe, erandiks ained, mille jaoks on vaja kasutada kooli tehnikat. See tähendab, et kuigi ülikoolide õppejõud on ametlikult eesliinitöötajad, saab neid vaktsineerida haridusasutustest viimastena.

Täpsema eesliinitöötajate vaktsineerimise plaani paneb paika sotsiaalministeeriumi juures tegutsev vaktsineerimise juhtrühm.