Haiglate koormust aitab vähendada üle 80-aastaste vaktsineerimine

Kuna koroonaga haiglasse sattunutest on 40 protsenti üle 80-aastased, on praegu prioriteediks just selle vanuserühma ja sealt edasi järgmiste riskirühmade vaktsineerimine, et nii vähendada haiglate koormust. Samas lubab AstraZeneca vaktsiini saabumine alustada järgmisest nädalast nii haridustöötajate kui ka päästjate ja politseinike vaktsineerimisega.

Kuna vaktsiinitarned on endiselt tagasihoidlikud, ei jõuta veebruari lõpuks kõik üle 80-aastaseid inimesi ära vaktsineerida.

"Küll aga veebruari lõpuks saavad kõik hooldekodud esimese doosiga vaktsineeritud. Erihooldekodudes on alanud juba selleks ajaks teise doosi ring ning osad perearstikeskused saavad hakata tagasi kutsuma üle 80-aastasi inimesi teist doosi saama," rääkis sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse.

Linnamõisa perearstikeskuses on nüüdseks esimese vaktsiinidoosi saanud pea kõik mõlema eakate riskirühma inimesed. Seda aga põhjusel, et keskus osaleb vaktsineerimise pilootprojektis.

"Olid ka mõned keeldumised, aga enamasti on inimesed ikka väga ootel ja väga koostöövalmid ja need vaktsineerimise päevad on meil olnud sellised väga rõõmsad päevad," ütles Tallinna perearstide seltsi juht Reet Laidoja.

Kui Linnamõisas tehakse aeg-ajalt ka nädalavahetuseti vaktsineerimispäevi, siis üle Eesti on palju perearstikeskusi, kus pole veel esimese tellimusenigi jõutud.

"Olukord on selles mõttes kaootiline, et ühelt poolt on perearstikeskuste valmisolek ja teiselt poolt on ikka see, kuidas vaktsiini peale tuleb. Praegu antakse seda jaokaupa - öeldakse, et teatud kindlad perearstikeskused ja järgmisel nädalal järgmised -, sest vaktsiini on vähe," põhjendas Laidoja.

Sel nädalal saabus Eestisse üle 10 000 Pfizeri/BioNTechi vaktsiinidoosi, kuu lõpus suureneb nende tarne 14 000-ni. Moderna vaktsiini on praeguseks tulnud alla 5000 doosi.

"Nüüd veebruari lõpus tuleb üks natukene suurem tarne, mis tõenäoliselt läheb saartele riskirühmade vaktsineerimiseks, kuna Modernat saab säilitada tavakülmkapitingimustes kauem kui Pfizerit," põhjendas Jesse.

Pühapäeval saabunud 7200 AstraZeneca vaktsiini kasutatakse pea täiel määral ära esimese doosina eesliinitöötajate vaktsineerimiseks. Täna said üldhariduskoolid haridusministeeriumilt juhendi selle kohta, kuidas järgmisel nädal algab koolitöötajate vaktsineerimine.

"Valdavalt hakkab haridustöötajate vaktsineerimine haiglate juures ja seda erinevatel põhjustel. Me ei tahaks neid vaktsiinitarneid killustada väikestesse asukohtadesse," põhjendas Jesse.

Paralleelselt haridustöötajatega algab politsei- ja päästetöötajate vaktsineerimine.