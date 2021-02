Euroopa Liidule on tagatud 2,6 miljardit vaktsiinidoosi kuuelt valmistajalt, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Liikmesriikides elab 450 miljonit inimest.

Komisjoni president teatas ka uuest leppest Moderna vaktsiinitootjaga, mille kohaselt saab ühendus käesoleval aastal kaks korda rohkem ehk kokku 310 miljonit vaktsiinidoosi.

Von der Leyen hoiatas vaktsiinipetturite eest ning kritiseeris Venemaa vaktsiinidiplomaatiat.

"Me endiselt imestame, miks Venemaa pakub teoreetiliselt miljoneid ja miljoneid doose, kuid samal ajal ei edene oma inimeste vaktsineerimine. See on ka küsimus, millele tuleks ju vastata," sõnas Leyen.

ÜRO kutsub looma üleilmset vaktsineerimisplaani

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kutsus looma globaalset vaktsineerimise plaani.

Guterrese arvates on rikaste ja arenevate riikide grupp G20 hea platvorm sellise kava vedamiseks.

Julgeolekunõukogu videokohtumisel kutsus Suurbritannia välisminister Dominic Raab looma relvarahu resolutsiooni, mis annaks võimaluse konfliktipiirkonna inimesi vaktsineerida.

Raab hoiatas, et ebastabiilsuse ja konflikti tõttu võib 160 miljonit inimest jääda vaktsineerimata.