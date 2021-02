USA president Joe Biden ütles, et ei plaani tühistada üliõpilaste õppelaenu jääki, küll aga tahab ta kahekordistada miinimumpalka.

Umbes 43 miljonil USA kodanikul tuleb õppelaen tagasi maksta. 2019. aasta ülikooli lõpetanute keskmine õppelaenu jääk oli 28 950 dollarit, teatas The Times.

Bideni administratsioon on õppelaenu tagasimaksete intressid külmutanud. Massachusettsi senaator Elizabeth Warren ja senati enamuse juht Chuck Schumer on teinud ettepaneku kuni 50 000 dollari suuruste õppelaenujääkide täielikuks kustutamiseks.

Bideni sõnul saab raha paremini kulutada hoopis vaesemate laste toetamiseks, et nad saaksid paremini alustada varases eas hariduse omandamist.

"Valitsus ei peaks kinni maksma nende inimeste kulusid, kes käivad sellistes eraülikoolides nagu Yale," teatas Biden.

Bidenit on õppelaenuvõlgade mittekustutamise pärast kritiseerinud vasakpoolsed demokraatliku partei poliitikud.

"Keda huvitab, millises koolis keegi käis? Töölisklassi perede lapsi on julgustatud elitaarsuse varjus minema suurematesse võlgadesse. See on vale," ütles kongressisaadik Alexandria Ocasio-Cortez.

Biden otsib rahva toetust suurte kulutuste tegemiseks ja kritiseerib oma eelkäijat.

"Neli aastat on uudistes olnud vaid Trump. Järgmise nelja aasta jooksul tahan, et uudistes oleksid ameeriklased," ütles Biden.

Biden lubas samuti ametiühingute liidritele, et investeerib 1,9 triljonit dollarit, et luua miljoneid uusi töökohti.

"Meil on uskumatu võimalus saavutada töökohtade loomisel tohutut edu. Me peame samuti suurendama oma konkurentsivõimet. Peame parandama oma infrastruktuuri, alates kanalitest kuni lennujaamadeni," teatas Biden.