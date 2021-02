Neljapäeval lõppes NATO kaitseministrite videokohtumine. Ministrid rääkisid kahe päeva jooksul kaitse-eelarvetest, heidutusest, üldisest julgeolekukeskkonnast ja NATO tulevikuplaanidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige enam tähelepanu pälvis kohtumisel tõsiasi, et esimest korda osales USA uue administratsiooni kaitseminister Lloyd Austin.

"Ta kinnitas, et USA ei lahku Euroopast. Ta rääkis sellest, et NATO peab olema sõjaliselt tugev ning selleks peavad riigid panustama ka julgeolekusse ja oma kaitsekulusid tõstma. Aga ta rääkis seda väga sõbralikult ja konstruktiivses toonis. Samuti ta rõhutas seda, et USA peab NATO-t oma põhiliseks julgeolekuorganisatsiooniks, kuhu nad tahavad tulla selleks, et liitlastega konsulteerida, otsustada ja siis koos tegutseda," selgitas Eesti alaline esindaja NATO juures Kyllike Sillaste-Elling.

"Tal oli väga hästi läbi mõeldud sõnumeid. Osad neist sõnumitest edastas ta enne kohtumist oma artiklites ja intervjuudes ning selles mõttes oli väga meeldiv ja tore," lisas Eesti esindaja.