USA võtaks vastu EL-i kutse tuumakõnelustele Iraani osalusel

Mõni tund pärast välisminister Antony Blinkeni jutuajamist oma Euroopa ametivendadega tervitasid Ühendriigid ettepanekut kõigi 2015. aasta tuumaleppes osalenud riikide kõnelusteks.

EL-i poliitikadirektor Enrique Mora pani Twitteris ette kutsuda kokku kõigi osaliste mitteametlik kohtumine, öeldes, et tuumalepe on kriitilises hetkes.

"Ühendriigid oleks valmis vastu võtma Euroopa Liidu kõrge esindaja kutse osaleda P5+1 ja Iraani kohtumisel, et arutada edasist diplomaatilist tegevust Iraani tuumaprogrammi osas," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

2015. aastal sõlmitud tuumaleppe ehk kõikehõlmava tegevuskava (JCPOA) allkirjastasid lisaks USA-le ja Iraanile ka Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa.

Euroopa riigid ja USA hoiatasid varem neljapäeval Iraani ÜRO tuumajärelevalveameti inspektsioonide kavandatava piiramise eest, ärgitades Teherani naasma 2015. aasta leppe täieliku täitmise juurde.

Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA märkisid pärast Pariisis peetud kõnelusi, et oleks ohtlik kärpida Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juurdepääsu pärast 21. veebruari, nagu on otsustanud Iraani parlament.

Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian võõrustas oma Saksa ja Briti kolleege Pariisis, USA uus välisminister Blinken ühines nendega videokonverentsi teel.

Ministrid manitsesid oma avalduses Iraani kaaluma seesuguse tegevuse tagajärgi, eriti ajal, mil on avanenud uued diplomaatilised võimalused.

Analüütikute sõnul on olemas vaid väike aken päästmaks lepet, mis sai peaaegu surmahoobi, kui endine USA president Donald Trump sellest 2018. aastal lahkus ja Iraanile uued sanktsioonid kehtestas.

President Joe Bideni administratsioon on öelnud, et on valmis leppesse naasma ja alustama Iraanile kehtestatud sanktsioonide tühistamist, kui Iraan hakkab taas täies mahus täitma selle tingimusi.

Iraan on hoiatanud, et piirab osaliselt IAEA inspektsioone alates 21. veebruarist, kui USA 2018. aastal kehtestatud sanktsioone ei tühista.

Blinken vastas, et kui Iraan naaseb oma leppega võetud kohustuste range täitmise juurde, teevad Ühendriigid sama ning on valmis Iraaniga arutama selles suunas liikumist.

Ministrid väljendasid Pariisis ka Teherani viimaste sammude, nagu 20 protsendini rikastatud uraani ja metallilise iraani tootmise pärast.

"Neile sammudele ei ole usutavat tsiviilpõhjendust," märkisid nad ühisavalduses, lisades: "Metallilise uraani tootmine on võtmetähtsusega samm tuumarelva tootmisel."