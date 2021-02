Saates tuleb juttu, miks on Keskerakonna reiting langenud viimase kümne aasta madalaimale tasemele? Miks võimupöördest on toetust võitnud juurde Reformierakond ja EKRE? Miks sotsiaaldemokraatide toetus on langenud juba üsna valimiskünnise piirile? Jpm.