Keskerakonna madalseis vene valijate seas püsib

Kui Keskerakonna käes oli mullu detsembris viimast kuud peaministritool ja oldi koalitsioonis koos EKRE ja Isamaaga, toetas neid 59 protsenti muust rahvusest valijatest. Jaanuaris pärast võimupööret tegi Keskerakonna toetus muust rahvusest valijate seas läbi tugeva languse 43 protsendile ja püsis sel tasemel ka veebruaris (42 protsenti).

Muust rahvusest valijatest koguvad pea võrdselt toetust Eesti 200, Reformierakond ja EKRE, toetused vastavalt 16, 15 ja 15 protsenti. Sotsiaaldemokraate toetas viis ja Rohelisi kaks protsenti muust rahvusest valijatest.

Muust rahvusest valijad valiksid kõiki teisi erakondi kokku nüüd rohkem kui Keskerakonda.

Keskerakonna toetuse langus muust rahvusest valijate seas peegeldub nende toetusnumbrites ka Tallinnas ja Ida-Virumaal.

Tallinnas on riigikogu valimiste konteksti silmas pidades populaarseim Reformierakond 32 protsendiga. Teisel kohal on võrdselt 19 protsendi suuruse toetusega Keskerakond ja Eesti 200.

EKRE toetus Tallinnas on 10, sotsiaaldemokraatidel kaheksa ja Isamaal kolm protsenti.

Ida-Virumaal on Keskerakond küll esikohal, kuid seda vaid 35 protsendi suuruse toetusega. Teisel kohal on Reformierakond 24 ja kolmandal EKRE 19 protsendiga. Ida-Viru valijatest toetab Eesti 200 12 protsenti ja sotsiaaldemokraate seitse protsenti.

Küsitlusest selgub ka, et nooremate valijate (kuni 34-aastaste) seas on selgelt populaarsemad parteid Reformierakond ja Eesti 200. Seevastu Keskerakond on sümpaatne rohkem eakatele ja EKRE vanuserühmale 50-74.

