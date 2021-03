Ajalehe Financial Timesi teatel kaalub Euroopa Komisjon kolmapäeval, millal liikmesriigid peavad uuesti alustama stabiilsuse ja kasvu pakti (SGP) eeskirjade järgimist. Tõenäoliselt soovitab komisjon SGP-eeskirjade mitterakendamist pikendada vähemalt aasta võrra.

Stabiilsuse ja kasvu pakt (SGP) on Brüsseli eeskirjade kogum, mille eesmärk on tagada, et Euroopa Liidu riigid järgiksid usaldusväärset rahanduspoliitikat.

SGP plaanitakse aktiveerida alles siis, kui Euroopa Liidu majandus taastub koroonaviiruse epideemia eelsele tasemele. Komisjoni prognoosid näitavad, et see juhtub alles järgmise aasta keskel.

Lisaks loodab Brüssel liikmesriike rahustada, et SGP eeskirjade taastamiseks antakse aega.

Eelmise aastal aktiveeris Brüssel vältimisklausli, mis lubas liikmesriikidel loobuda SGP eeskirjade järgimisest.

"Brüssel kavatseb SGP vältimisklauslit säilitada ka 2021. aastal," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis eelmise aasta augustis.

Komisjoni sõnum on nüüd, et SGP taastamine 2021. aastal on veel liiga vara.

"Eelarvepoliitika küsimuses kaaluvad liiga vähe tegemise riskid üles liiga palju tegemise riskid," ütles eelmisel nädalal Euroopa Liidu majandusvolinik Paolo Gentiloni.

Komisjon soovitab liikmesriikidel investeerida, et nende majandus taastuks koroonaviiruse epideemiast, ütlesid Brüsseli ametnikud.

SGP taastamisel arvestavad Brüsseli ametnikud Euroopa Liidu liikmesriikide väga erinevate majandustingimustega. Viimaste prognooside kohaselt ei ole Hispaania ja Itaalia majandused taastunud koroonaviiruse epideemia eelsele tasemele ka 2022. aasta lõpuks.

Seepärast on Euroopa Komisjon valmis tulevikus SGP reeglite paindlikuks tõlgendamiseks, et võtta arvesse mõnede liikmesriikide nõrgemaid majanduslikke positsioone.

Mitmed Euroopa poliitikud on juba üles kutsunud, et SGP eeskirjad tuleb üle vaadata ja kogu EL-i eelarvepoliitika eeskirju tuleb reformida.

"Pole mõeldav, et SGP-d saab praegusel kujul pärast kriisi uuesti rakendada," ütles Prantsusmaa Euroopa minister Clement Beaune.

SGP reformimine on siiski Euroopa Liidu liikmesriikide seas tundlik teema. Samuti peab arvestama, et septembris toimuvad Saksamaal valimised.