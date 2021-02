Euroopa ülemkogu kohtumise esimene päev oli üsna haruldasel kombel pühendatud vaid ühele teemale - koroonaviirusele ning selle vastasele võitlusele. Ent järeldusi oli üksjagu.

Ilmselt õhtu üks pikema mõjuga avaldusi tuli Saksamaa Liidu kantslerilt Angela Merkelilt viitega Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile.

"Ta ütles, ja me kõik nõustume sellega, et me peame olema mutatsioonide pärast valmis inimesi vaktsineerima pika aja jooksul. Võib-olla lausa aastaid," ütles Merkel.

Von der Leyeni ja Merkeli sõnavõttudest pärast ülemkogu ilmnes ka see, mida juba kuid kahtlustatud on, aga Euroopa Liit otseselt kinnitanud pole: Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia on koroonavaktsiini ekspordile piirangud seadnud.

Ka Euroopa Liit on seadnud sisse oma läbipaistvusmeetmed, kuid piirama midagi ei kiputa. "Ameerika Ühendriigid ei ekspordi vaktsiine üldse, Suurbritannia ainult väga vähe. Samal ajal toodavad Euroopa tootmisüksused vaktsiine mitte ainult Euroopa Liidule, vaid ka mujale, Ladina-Ameerikale, Singapurile, Kanadale ja teistele riikidele. See on OK, kuniks firmad täidavad oma lepinguid," sõnas Merkel.

Riigijuhid rääkisid ka vaktsiinipassidest, mis reisimist tulevikus hõlbustama peaks.

"Selles on ühtlustatud sisu, mis näitab, millist vaktsiini on kasutatud. Vaktsineerimispassid oleksid unikaalselt eristatav umbes nagu IBAN-i pangakonto number ning sellele lisatakse minimaalselt vajalik info. Liikmesriigid peavad selle rakendama ka enda meditsiini- ja piirisüsteemides, et tagada tervishoiu töökindlus. Euroopa Komisjon pakub enda poolt standardite koordineerimist ja väravat, mis seoks kõik rahvuslikud lahendused üksteisega, et info liiguks. See võtab aega vähemalt kolm kuud," sõnas von der Leyen.

Eesti peaministri Kaja Kallase sõnul tutvustas ta teistele riigijuhtidele Eesti ja maailma terviseorganisatsiooni pilootprojekti, millega luuakse võimalus digitaalseid vaktsineerimissertifikaate kontrollida.

"Peame olema valmis üleilmse e-lahendusega selleks hetkeks, kui vaktsiinide kättesaadavus pole enam probleem ja inimesed hakkavad rohkem reisima. Meie eesmärk on tagada turvaline ja usaldusväärne lahendus vaktsiinisertifikaatide piiriüleseks kontrollimiseks. Võltsitud COVID-19 testi tulemused ja tõendid vaktsineerimise kohta on juba kahetsusväärselt ringluses," ütles Kallas.

Euroopa ülemkogu jätkub reedel lõunanaabruse ja kaitsepoliitika aruteludega