Õiguskantsler Ülle Madise märkis, et kehitivat korda tuleb õigusriigis täita ka siis, kui see ei meeldi ning maski kandmise kohustuse siseruumides on valitsus kehtestanud mullu novembris. Kui kellelgi tekib kahtlus valitsuse korralduse õiguspärasuses, on võimalik selle hindamiseks pöörduda halduskohtusse ja taotleda ka esialgset õiguskaitset.

Halduskohtul on õigusvastasuse korral õigus tunnistada korraldus kehtetuks. Õiguskantsleril selline õigus puudub.

Järelevalvet maski kandmise üle teeb terviseamet koos politseiga ning neil on õigus määrata sunniraha, mille maksimaalne suurus on 9600 eurot ning seda võib määrata korduvalt.

"Vabariigi valitsuse korraldusega on sisuliselt tehtud ettekirjutus

ja hoiatus. Kui inimene näiteks kaubanduskeskuses või ühissõidukis maski ei kanna, võib järelevalveorgan määrata talle kohustuse eiramise eest sunniraha. Inimesel on õigus esitada halduskohtule kaebus, esialgse õiguskaitse taotlus või kahju hüvitamise nõue, kui ta leiab, et sunnivahendi rakendamisega (sunniraha määramisega) on rikutud või võidakse rikkuda tema õigusi. Kohus saab kontrollida, kas sunnivahendi rakendamise eeldused on täidetud, kas sunni liik ja selle kohaldamise viis on proportsionaalsed ning ei esine sunni kohaldamist välistavat asjaolu," selgitas Madise.

Eraettevõtjal samuti õigus maski nõuda

Madise märkis, et maski kandmise kohustuse võib kehtestada ka kaubanduskeskuse omanik või poepidaja. See õigus lähtub omandipõhiõigusest ja ettevõtlusvabadusest.

"Eraõigussuhte osapooled on üldiselt vabad kujundama omavahelisi suhteid (seahulgas ühepoolselt), kui need pole vastuolus seadusega (kõik on lubatud, mis pole keelatud). Põhiõiguste rikkumise vältimiseks tuleks ka eraõigussuhtes maski kandmise kohustuse rakendamisel kaaluda mõistlikke ja asjakohaseid erandeid (näiteks tervisest tulenevad vastunäidustused)," selgitas Madise.

Eraettevõtjaga tekkinud vaidlused lahendatakse kas kokkuleppel või maakohtus tsiviilmenetlusega.

Kaubanduskeskuse omaniku või poepidaja kehtestatud tingimuste täitmist saab kontrollida turvatöötaja. Turvatöötaja õigused on sätestatud turvaseaduses ja järelevalvet muu hulgas turvaülesannet täitva turvatöötaja üle teeb politsei- ja piirivalveamet, märkis Madise, ning lisas, et õiguskantsleril pole pädevust kaubanduskeskuste omanike, poepidajate ja turvatöötajate tegevust kontrollida.