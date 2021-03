Koroonaaeg on kasvatanud inimeste soovi lemmiklooma võtta

Kodukontor ja kahanenud sotsiaalelu on pannud aina rohkem eestlasi endale lemmiklooma võtma. Tartus on eriti tõusnud huvi kasside vastu ning viimasel ajal on üha rohkem mindud kassi otsima varjupaigast või soovitakse kiisule pakkuda lühiajalist hoiukodu.

Kui inimestest tuleb praegusel ajal pigem eemale hoida, siis kassidega distantsi hoidma ei pea. Ilmselt on see ka põhjus, miks aina enam inimesi endale kassi koju muretsevad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui varem on kasse Tartu koduta loomade varjupaigas korraga olnud kuni 160, siis praegu ootab kodu veel vaid 35. Varjupaiga töötaja Pilla Oja Osborn mäletab näiteks mõne nädala tagust päeva, mille jooksul läks majast välja lausa viis kassi.

"Nad istuvad kodus selle koroonaga ja siis on praegu see moment, et otsustada endale loom võtta. Tundub, et on rohkem aega," rääkis Osborn. "Niimoodi on, et paljud inimesed tahavad kasse. Meil lihtsalt ei ole pakkuda hetkel, ka kassipoegi ei ole," lisas ta.

Osborni sõnul on praegu huviliste hulk suurem, kui varjupaigatöötajate võimekus kassid koduks valmis ehk kiibistatud ja vaktsineeritud saada. Samas tuleb ette ka selliseid külastajaid, kellel varjupaik soovitab teist korda otsuse üle järele mõelda.

"On küll mõned inimesed olnud, kes tahavad kohe seda kassi võtta. Kohe ei saa ja siis järgmine päev tuleb välja, et teate, ma ikkagi ei taha vist. Me küll proovime välistada, et impulsiostuna kasse ei läheks, et järgmine päev või siis kui koroona läbi on, tuleb tagasi ja tagastab looma," ütles Osborn.

Kui varjupaiga kassi eest peab vastutama tema elu lõpuni, siis Tartu Kassikaitse pakub võimalust võtta kass hoiule seniks, kuni talle päriskodu leitakse. Ka see huvi on märgatavalt tõusnud. Kui aasta lõpus oli neil 60 hoiukodu, siis selle aasta esimeste kuudega on soovijaid juba 30 jagu juurde tulnud.

"Ilmselt on olnud see mõte ja nüüd on olnud aega kodus istuda, seda infot seedida ja siis teha see otsus, et praegu mul on aega hoolitseda, õppida võib-olla, kuidas, millist toitu talle anda. Ja võtta ka kasse, kes pole nii nunnumeetrid ja kes vajavad sotsialiseerumist, nagu me isegi sellel ajal," selgitas Tartu Kassikaitse vabatahtlik Liisi Toom.