Omanikud jätavad kiibistatud lemmiklooma sageli registrisse kandmata

Eestis puudub ikka veel riiklik kohustus lemmikloomi kiibistada ja omaniku andmeid registreerida, ehkki registreid, kuhu kiibitud loomi kanda, on koguni mitu. Nüüd on plaanis kehtestada alates 2027. aastast üks ja ühtne riiklik register.

Aljona Meier on kasside varjupaika MTÜ Kassi Elu pidanud kolm aastat. Selle aja jooksul on ta tänavalt päästnud ja aidanud uue kodu leida enam kui 200 kassile. Ent kiibistatud ja ka registrisse kantud on neist olnud vaid üksikud, ehkki sageli on aru saada, et kassituppa on jõudnud kellegi kaotsi läinud kodukass.

"Suve jooksul on nii palju õnnetusi olnud, et kassid on aknast välja kukkunud. /.../ Süsteemis, kui sa lööd selle kiibinumbri sisse, siis sa näed kohe omanikku. Aga kui see pole tehtud, siis kahjuks ei leia. /.../ Hetkel on meil kolm kassi sellist. Näiteks Amijami, üks vanaproua, ta oli steriliseeritud, aga tal ei olnud kiipi. Ja on näha, et ta on kodukass olnud," rääkis Meier.

Teine selline on Kamikadze Leo. Leo on natuke pelglik kass, aga ta on kiibitud, kuid tema kiip ei ole kantud registrisse ja seetõttu ongi ta sattunud kassituppa ja ootab väga oma omanikku järele.

Ehkki Tallinnas on lemmikloomade kiibistamine juba mitu aastat kohustuslik, seda loomakliinikus sunniviisiliselt siiski teha ei saa, sest tegemist on tasulise teenusega. Kuid omanike teadlikkus ja huvi on ajaga siiski paranenud.

"On ka näiteks selliseid juhtumeid, et tuuakse loom näiteks steriliseerima või kastreerima ja mainitakse siis, et pange siis juba kiip ka ära, eksju," ütles Nõmme Loomakliiniku veterinaar Kätlin Hein.

Looma peaks aga pärast kiipimist kandma ka registrisse. Loomakliinik seda vaikimisi ei tee, sest see on jällegi tasuline teenus. Omanik ise saab seda küll tasuta teha, ent sageli jäetakse see tegemata. Siis pole kiipimisest aga üldse kasu. Ka registreid on mitu ja omavahel need ei ühildu.

"Me selgitame lahti, kuidas seda teha ja anname kaasa ka infolehe, kus on räägitud erinevatest registritest ja see ka, kuidas sinna loom kanda," ütles Hein.

Regionaalminister Madis Kallas algatas eurodirektiivi ülevõtmiseks riikliku lemmikloomaregistri loomise. See muutub kohustuslikuks kõigile kassi-, koera- ja valgetuhkrupidajatele.

"Meie soov on, et seaduseks vormub ta kahe aastaga ja see register võiks siis käivituda 2027. aasta algusest. /.../ Mõlemad toimingud, nii kiibipaneku kui ka registrisse kande teeb tulevikus ära siis see loomaarst või tema abiline," selgitas Kallas.

Lemmiklooma kiipida ja registrisse kanda tasub aga juba varem.

"Meil oli just augustis üks juhus, kus me püüdsime kolooniat ja seal oli üks isane kass, kiibiga. Kontrollisime üle, tuli välja, et kass on üle poole aasta kadunud olnud ja ta sai ilusti koju," ütles Meier.