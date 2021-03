Endine peaminister Jüri Ratas ja endine välisminister Urmas Reinsalu nentisid eriolukorra väljakuulutamise esimesel aastapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et koroonaviiruse teises laines tuleks kindlasti välja kuulutada eriolukord. Üheltpoolt selleks, et saata ühiskonda sümboolne signaal, aga teisalt selleks, et tugevdada riigi juhtimismudelit, mis paneks suurema vastutuse peaministrile.

"Eriolukord pole kuldvõtmeke, aga ta on oluline vahend, et anda sõnum ühiskonna sisse. Ka neile noortele, kes teevad pidusid. Me ei saa unustada, et inimesed surevad ja meie majandus on kinni. See, eriolukorra välja kuulutamine on üks selge signaal, mida valitsus saab teha," sõnas ekspeaminister Ratas.

Urmas Reinsalu lisas, et mitte ainult nemad Ratasega kahekesi, vaid värske arvamusuuringu järgi 70 protsenti elanikest leiab, et seda tuleks teha.

"Üks asi on emotsionaalne kategooria, aga teine asi on kriisijuhtimine, kui riigis on väga tõsine olukord. Me oleme viiruse kõige raskemas eskalatsiooni faasis ja meil peab olema juhtimismudel, mida põhiseadus ette näeb. See on personaalse vastutusega mudel, kus peaminister on eriolukorra juht. See tähendab teistsugust ja operatiivsemat juhtimismudelit," ütles Reinsalu.

Ta lisas, et kui viimase kuu ajaga on viiruse levik Eestis kolmekordistunud, siis on midagi korrast ära ehk kui senine juhtimismudel pole viiruse levikut tõkestanud, siis tuleb kehtestada tugevamad mudelid.

"Iga hommik sünnib kriis uuesti. Et muteerunud viirus on Eestis sees, oli tegelikult teada juba veebruari alul. Teadusnõukoja soovitus oli, et peame kaitsma Eesti territooriumi ja kehtestama totaalse testimise piiridel. Valitsuse vastus oli, et me ei tee seda, sest õiguslikku vastutust ei pruugi piisata. Kriisi ei saa juhtida seotud silmadega," sõnas Reinsalu.

Jüri Ratas Autor/allikas: (Siim Lõvi /ERR)

Kaja Kallase õpetamisest sotsiaalmeedia kaudu

Küsimusele, miks Ratas kipub sotsiaalmeedia vahendusel ametisolevat peaministrit Kaja Kallast ja kogu valitsust pidevalt kõrvalt õpetama, vastas Ratas, et tema õigus ja ka kohustus on soovitusi välja öelda.

"Ma näen teatud juhtimisotsuseid teisiti. Ja mul on riigikogu liikmena õigus ja kohustus seda välja öelda. Lühidalt öeldes on piirangud ja kompensatsioon majandusele kõige olulisemad asjad praegu. Ja piirangute paketis on ka eriolukord, et piirangud töötaks efektiivselt."

Ratas jätkas, et talle meenub ka persoon, kes kandis dressipluusi "sõna on vaba" (ekspeaminister viitas siinklohal president Kersti Kaljulaidile - toim).

"Kas valitsusest lahkujad peavad siis oma Facebooki kinni keerama? Mina nii ei arva. See pole mingi lapsepõlvemaa, kuhu ma justkui tagasi pöörduda tahaks. Muidugi ei tasu kedagi süüdistada, tahan vaid jagada oma arvamust ja kogemust. Kui on soov, et Jüri Ratas midagi ei arvaks, siis seda ma ei tee," sõnas Ratas.

Miks riiki jõulude eel lukku ei pandud?

EKRE aseesimees Mart Helme heitis kolmapäeval ERR-i veebisaates oma endistele valitsuspartneritele ette, et need ei nõustunud aasta lõpus EKRE sooviga sulgeda jõulude eel kolmeks nädalaks kogu riik ja nagu statistika näitas, hakkas juba detsembris ja jaanuaris nakatumine kasvama.

Ratas ütles, et ju pidas Helme silmas üht kabinetinõupidamist, kus kaalumisel oli võimalus riigis laussulgemine teha.

"Ehk panna kogu Eesti kinni. Aga see oli valitsuse konsensuslik otsus, et me seda ei tee. Tagantjärele võib alati öelda, et oleks võinud teha nii või naa. Aga valitsuses on vaja alati leida ühisosa. Toona saime sisendit teadusnõukojalt ja sellist momentumit, et paneme kogu Eesti lukku, polnud," ütles Ratas.

Reinsalu märkis, et osa Eesti piirkondade sulgemine oli ratsionaalsem valik ja see ka töötas.

"Kas saare peal või Lõuna-Eestis oleks pidanud majutuse sulgema, kui viirus levis Tallinnas ja Ida-Virus? Et inimesed ei sõidaks sinna? On näha, et nakatumise lained tekkisid koolivaheaegadel. Aga nagu ütles teadusnõukoja juht Irja Lutsar, et kas ikka inimene sõidab Tallinnast igal õhtul Raplasse õhtust sööma? Võib-olla mõni selline friik oli, aga neid oli ikka vähemus," märkis Reinsalu.

Urmas Reinsalu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Reinsalu: president võinuks Afganistani reisi edasi lükata

Ratas ja Reinsalu olid ühel meelel ja eriarvamusel EKRE aseesimehest Mart Helmest ka selles, kas praegu on õige aeg vaktsineerida riigijuhte.

"Riik ja selle juhtimine toimis ka siis, kui vaktsiini üldse polnud. Olukorras, kus igal vaktsiinidoosil on kullahind ja teatud gruppidel siiani oht elule, võiks veel vältida riigi juhtkonna vaktsineerimist," sõnas Reinsalu.

Ratas lisas, et on Reinsaluga 100 protsenti nõus ja et esmajoones tuli vaktsineerida tervishoiutöötajad ja eakad.

"Urmas on olnud lähikontaktne ja mina olen olnud lähikontaktne, aga vaatamata sellele valitsus sai töötada," näitlikustas Ratas.

"Ja president oleks võinud oma Afganistani reisi edasi lükata. Seal polnud mitte mingit akuutset kriisi. Öelda, et sinna mineku ettekäändel on vaktsiini vaja... Eesti riik ja Afganistani riik toimiks ka sinna minemata," lisas Reinsalu.

Sõnaahtrad muudel poliitilistel teemadel

Ei Ratas ega ka Reinsalu soovinud lähemalt rääkida sel sügisel toimuvatest presidendivalimistest. Ratas ütles, et sellest on liiga vara veel rääkida, Reinsalu leidis, et koroonakriis on presidendivalimistest palju olulisem teema.

Reinsalu siiski tunnistas, et Jüri Ratasel oleks olemas kompetents, mis puudutab presidendirolli täitmist. Enda kandideerimist pidas ta ajakirjanduslikuks spekulatsiooniks.

Erakonnas Isamaa eelseisvaid esimehe valimisi kommenteerides ütles Reinsalu, et erakonna senine juht Helir-Valdor Seeder on oma tööga väga hästi hakkama saanud.

Kas esimehe kandidaadiks võiks tõusta ka Tõnis Lukas, nagu pakkus ERR-ile antud intervjuus välja Tiit Pruuli, selle kohta ütles Reinsalu: "Tõnis Lukas on olnud Isamaa esimees. Ta oli huvitava ja hea juhtimiskäega. Ma toetan Tõnist, tal saab olema väga huvitav kampaania Tartus kohalike omavalitsuste volikogude valimistel."