Sotsid nõustuvad, et Helme saab asespiikriks, kuid ei toeta teda

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et tema hinnangul koalitsiooni kokkulepped peavad. "Koalitsioonileppe järgi tõesti on nii, et riigikogu esimees kuulub Keskerakonnale ja aseesimees Reformierakonnale," lausus ta.

Kui riigikogu esimeheks kandideeriv Jüri Ratas ja esimeseks aseesimeheks kandideeriv Hanno Pevkur (Reformierakond) võivad koalitsiooni häältele kindlad olla, siis opositsioon on küll kokku leppinud, et koht läheb EKRE-le, kelle kandidaat on Martin Helme, kuid kuidas hääletatakse, pole selge.

"Me leppisime niimoodi kokku, et mingit alternatiivkandidaati koalitsioonist ei tule ja mingisuguseid üllatusmänge ei mängita, aga sotsid andsid märku küll, et kõik nende fraktsiooni liikmed ei pruugi tahta toetada minu kandidatuuri," lausus Helme.

Riigikogu valib neljapäeval esmalt esimehe ning seejärel korraga aseesimehed.

Parlamendis on räägitud võimalusest, et kui sotsid ja Isamaa paneksid seljad kokku, saaksid nad 23 häälega EKRE 19 hääle vastu Martin Helme asemele oma kandidaadi valida.

"Kui sellist plaani hautaks, ma arvan, et ma oleks kuulnud sellest juba," nentis Helme.

Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et opositsioon peab taktikalistes küsimustes koostööd tegema, ja lisas, et tema usub kokkulepetesse.

"Opositsioonis on juttu olnud, et riigikogu aseesimehe kohale suurim fraktsioon on EKRE, et Martin Helme oleks kandidaat," ütles ta.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Lauri Läänemets ütles, et ka sotsid järgivad tava, mille järgi kuulub riigikogu aseesimehe koht suurimale opositsiooniparteile. Martin Helme poolt ei pruugi nad aga hääletada.

"Arvestades seda, kuidas täna EKRE on mõjutanud riigikogu tööd ilma, et neil oleks selleks üksiki põhjus või ükski soov, lihtsalt venitades ja tööd takistades, siis keeruline on mõelda, et me peaks toetama selle jätkumist," lausus Läänemets.

Põhjuseks on riigikogu kolmapäevase istungi venitamine kella viieni hommikul, lisas Läänemets.

Kui sotsiaaldemokraadid jätavad hääletamata, saab EKRE ikkagi vajalikuld hääled kätte.