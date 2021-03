Politsei on suunanud suured jõud piirangute järelevalveks

Reedel Tallinnas Järve keskuses tuli korrakaitsjatel tegelda reeglite rikkujatega.

Noorsoopolitseinik Eero-Erkki Jõumees ütles, et teha tuli kolm noomimist. "Ühe puhul oli lihtsalt, et mask ununes autosse. Kahe puhul oli see, et üks kujutas ette, et tal on foobia maski osas ja teine oli lihtsalt agressiivne, veidi joobes," lausus Jõumees.

Seoses rangemate piirangute kehtestamisega on aga politsei järelevalve mahtu suurendanud.

"Üle 20 000 töötunni paneb politsei järelevalve tegevustesse oma põhitöö ja tegemiste kõrvalt. Ma julgen öelda, et võrreldes veebruarikuuga me kontrollime suurusjärgus 50 protsenti rohkem objekte ja kohti," lausus PPA kriisijuht Vallo Koppel.

Järelevalvet tehakse igapäevaselt peamiselt siseruumides, kuid ei välistata ka välistes tingimustes nõuetest kinnipidamise kontrollimist. Igas maakonnas planeeritakse aga tegevust vastavalt piirkonna eripäradele.

"Kus on rohkem linnasisest ühistransporti, vaatame jätkuvalt, kuidas seal maski kandmisega lood on. Oleme juba märtsikuus üle 800 bussi või muu ühissõiduki kontrollinud. Jätkame selle tegevusega. On piirkondi, kus on rohkem spordiobjekte, kindlasti käime ja vaatame seal. Vajadusel käime abis turvameestel kaubanduskeskustes," rääkis Koppel.

Järelevalve suurendamise tõttu võib aga väheneda PPA liiklusjärelevalve maht ning süütegude menetlemine võib venida.

Praegu ei saa PPA kehtestatud piirangute rikkumise korral menetlust alustada.Valitsus on saatnud aga parlamenti nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatusettepanekud, mille jõustudes saaks ka politsei õiguse määrata karistuse kuni 800 eurot

"Politsei- ja piirivalveamet saab juurde tööriistu, et teha veelgi paremini piirangute üle järelevalvet. Jätkuvalt on oluline selgitada ja ennetada, aga on osa inimesi, kellele mitte miski muu ei sobi, kui tõepoolest karistamine. See tööriist tekib, kui seaduseelnõu muudatused vastu võetakse," ütles siseminister Kristian Jaani.