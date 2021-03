USA lõunapiirile saabub iga päev aina rohkem asüülitaotlejaid. Nende hulgas on sadu saatjata lapsi, mis on tekitanud ülerahvastatuse alaealistele mõeldud ajutistes varjupaigakeskustes. Kongressi vabariiklaste hinnangul on sisserändajad vastanud president Joe Bideni kutsele, administratsioon aga süüdistab eelmist valitsust immigratsioonisüsteemi lõhkumises.

Möödunud aasta aprillist saati on aina rohkem inimesi üritanud USA lõunapiiri ületada. See arv on just viimastel kuudel märkimisväärselt kasvanud. Jaanuaris pidasid tolli- ja piirivalveametnikud kinni 78 000 inimest, veebruaris 100 000.

Põhjuseid on mitu: pandeemia ja looduskatastroofid on muutnud Kesk- ja Lõuna-Ameerika riikide majandusolukorra veelgi kehvemaks, paljud perekonnad põgenevad ka narkokartellide vägivalla eest.

"Me lahkusime, sest meie riigis valitseb ebakindlus ja seal ei looda piisavalt töökohti. Seega, me jahime Ameerika unistust ja kavatseme taotleda asüüli. See on unistus, mida kanname sellest ajast, kui perega lahkusime. Jumala eest, ma loodan, et jõuame selleni," rääkis Guatemalast pärit asüülitaotleja Felipe Figueroa.

President Joe Biden hakkas oma eelkäija Donald Trumpi immigratsioonipoliitikat muutma esimesel ametipäeval. Ta lõpetas piirimüüri ehituse ja lubas uuesti kokku viia piiril lahutatud perekonnad. USA meedia andmetel on administratsioonil plaanis ka kiirmenetleda asüüli taotlevate perekondade juhtumeid ja vabastada nad hiljemalt kolm päeva pärast saabumist.

Samas on seni enamik inimesi piirilt tagasi saadetud, tuginedes eelmise administratsiooni koroonaviiruse leviku reeglile. Riiki on lubatud saatjata lapsed, kellest 3200 on ajutistes varjupaigakeskustes, mis võitlevad ülerahvastatusega.

"Me oleme mures, et lapsed veedavad pika aja nendes piirivalveameti varjupaikades, sest need ei ole lastele sobivad," lausus inimõigusgrupi KIND asepresident Jennifer Podkul.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki märkis, et administratsiooni liikmed töötavad iga päev, et tagada nende laste turvalisus ja viia nad võimalikult kiiresti piirivalveameti keskustest alalistesse varjupaikadesse, kus nad pääsevad ligi haridusele, tervise- ja vaimse tervise teenustele ja õigusabile.

Kongressi vabariiklased leiavad, et piirile saabub aina rohkem inimesi, sest Bideni administratsioon on andnud märku, et USA uks on kõigile avatud.

"Ta ärgitab neid väikseid lapsi, alaealisi reisima tuhandeid kilomeetreid, sõltudes ohtlike kartellide armust," ütles esindajatekoja liige Debbie Lesko.

Texase kuberneri Greg Abbotti sõnul on ainuüksi sellel aastal peetud juba kinni 800 kriminaalse taustaga immigranti. "Need olid vägivaldsed kurjategijad, kes olid eelnevalt USA-s arreteeritud, riigist välja saadetud ja nad tulid uuesti üle piiri. Nende hulgas oli 78 seksuaalkurjategijat ja 62 kuritegeliku ühenduse liiget," lausus ta.

Bideni administratsiooni aga süüdistab praeguses segaduses eelmist presidenti, kes nende hinnangul lammutas USA immigratsioonisüsteemi täielikult.

"Me ei ütle, et ärge tulge. Me ütleme, et ärge tulge praegu, sest suudame peagi neile luua turvalise ja korraliku protsessi," lausus sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas.

Piiriametnike sõnul oleks turvalisuse tagamiseks vaja nii müüri, rohkem inimjõudu kui ka paremat tehnoloogiat.