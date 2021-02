USA demokraatide sisserändereform pakub kodakondsust 11 miljonile

Bideni hinnangul on rändepoliitika muutmine kõvasti hilinenud. Tema sõnul on reformide eesmärk anda tagasikäik poliitikale, mida ajas tema eelkäija Donald Trump, kes tegi üritas jõuliselt peatada ebaseaduslikku ja vähendada seaduslikku sisserännet ning saata välja dokumentideta, isegi riigis aastakümneid viibinud immigrante.

Demokraatide ettepaneku eesmärgiks on anda õiguslik kaitse miljonitele, peamiselt Mehhikost ja Kesk-Ameerikast pärit migrantidele, kes on elanud riigis palju aastaid, kel on USA-s kodud, ärid ning Ühendriikides sündinud lapsed ja lapselapsed.

"Immigratsioon on meie tugevuse vaieldamatu allikas ning olemuslik osa sellest, kes me rahvana oleme," on öeldud Bideni avalduses.

"See on tähtis esimene samm immigratsioonipoliitikas, mis ühendab perekonnad, kasvatab ja parandab meie majandust ning kindlustab meie julgeolekut," märkis riigipea.

Seaduseelnõu keskmes on pakkuda võimalus kaheksa aasta jooksul kodakondsuseni jõuda suuremale osale Ühendriikidest elavatest ja töötavatest dokumentideta sisserändajatest.

Mõned, teiste seas põllutöölised ja inimesed, kes toodi riiki lastena – nõndanimetatud unistajad – saavad viivitamatult alalise elamisloa võimaluse rohelise kaardi näol, mis võimaldab neil töötada seaduslikult.

Teiste eelnõus mainitute seas on kodumaal aset leidud vägivalla või loodusõnnetuste tõttu Ühendriikides ajutise kaitse staatuse (TPS) saanud.

Rõhutamaks Bideni administratsiooni taganemist Trumpi karmist sisserändevastasest poliitikast, tehakse eelnõus ettepanek lõpetada dokumentideta migrantide nimetamine USA seaduses võõrasteks (aliens). Selle asemel viidatakse neile kui mittekodanikele.

"On aeg tuua kõik 11 miljonit dokumentideta migranti varjust välja," lausus eelnõu juhtiv toetaja senaator Bob Menendez.

"Meil lasub majanduslik ja moraalne kohustus läbi viia suur, julge ja kaasav sisserändereform, mis ei unusta kedagi, ei unistajaid ja TPS-i omanikke, ei põllutöölisi ja lihalõikajaid, ei hädavajalike teenuste osutajaid, ei vanemaid, sõpru ega naabreid," ütles ta.

Menendez märkis, et paljud sisserändajaist töötavad põllumajandus-, toidu- ja tervishoiusektoris, mis on olnud COVID-19 pandeemia ajal hädavajalik, riskides samas koronaviirusnakkuse ja suurema ohuga. "Nad on olulised töötajad, nii olulised, et meie majandus nendeta ei toimiks. Ometi elavad nad pidevas hirmus," sõnas ta.

Biden teatas oma esimesel tööpäeval 20. jaanuaril, et jätkab sisserändeseaduste igakülgset reformimist, et kehtestada "inimlikum" ja "õiglasem" süsteem.

Põhirõhk on "unistajail" – ebaseaduslikult lastena USA-sse toodud inimestel, kes seal üles on kasvanud.

Lisaks kodakondsuse pakkumisele paljudele juba Ühendriikides elavatele migrantidele, soovib Biden leebemat poliitikat ka piiril, lõpetades Trumpi nulltolerantsi lähenemise ning taasühendades selle tõttu lahutatud pered.