Läti taasalustab 17. märtsist lennuühendust kolmandate riikidega

Samal ajal jääb jõusse mittehädavajaliku reisimise keeld kolmandatest riikidest Lätisse.

Valitsus põhjendas otsust sellega, et teised riigid, nende seas Eesti ja Leedu, lubavad reisijatevedu kolmandatesse riikidesse ja neist tagasi. Seetõttu on praktikas kujunenud olukord, kus Läti elanikud reisivad kolmandatesse riikidesse, kasutades transiidi võimalust läbi naaberriikide.

Reisijatevedu kolmandatesse riikidesse lubatakse ka seetõttu, et see võimaldab paremini jälgida ja kontrollida reisijatevooge.

Rahvusvaheline lennuühendus ei mõjuta väga ka uute koroonanakkuste arvu, kuna sissetoodud nakkusjuhte on vähe. Suurem probleem on autoga saabujad, kellel on rohkem võimalusi mitte täita Covidpass.lv ankeeti.

Rahvusvaheline lennuühendus kolmandate riikidega on Lätis keelatud alates eelmise aasta 17. märtsist. Ainsaks erandiks oli Gruusia, kuhu Euroopa Liit lubas ajutiselt lennata.