EKRE kampaaniat Narvas veab Dmitri Gussev

Mullu sügisel toimunud võimupöördest on suurimat kasu lõiganud Keskerakond. Kui varem oli Narva 31 liikmega volikogus vaid kolm keskerakondlast, siis üsna pea saab neid juba üle poole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võib öelda, et kui me arvestame ka Mihhail Stalnuhhiniga, siis on meid 16 ja võin öelda, et koputajaid uksele on veel," ütles fraktsiooni Kesk aseesimees Tarmo Tammiste.

Samas järske liigutusi Keskerakond ei plaani ja Meie Narvaga sõlmitud koalitsioonilepet hoitakse valimisteni. Kõige osavamalt on poliitilist segadust ära kasutanud EKRE. Erakonna Narva osakonnas on neil juba ligi 90 liiget.

EKRE näoks piirilinnas on noor ja ambitsioonikas Dmitri Gussev, kes EKRE-ga liitus alles eelmise nädala neljapäeval.

Gussev omandas kodakonduse alles eelmisel aastal ja eestikeeleseks intervjuuks napib tal keelepraktikat.



"Ambitsioonid on meil muidugi suured, me tahame olemasolevat võimu vahetada. Kui ei õnnestu sajaprotsendiliselt, siis vähemalt lahjendame seda. Narvakad on võimu stagneerumisest suuresti väsinud," ütles EKRE Narva osakonna juhatuse liige Dmitri Gussev.



Tarmo Tammiste ei välistanud ka EKRE volikogusse pääsemist. "Kui näiteks tõmmatakse loosung püsti, et vali meid, siis kütame põlevkiviga veel 200 aastat ahju, mis ilmselt läheks ka väga hästi ju peale," lausus Tammiste.

Narva valija suhtub EKRE-sse esialgu ettevaatusega.



"Rahvusküsimus peatab veel esialgu. Ehtsad aarialased, või kuidas neid veel võiks nimetada. Oleneb, kuidas nad siin käituma hakkavad, eks siis vaatame," ütles Narva elanik Vladimir.



Sügisel võimu kaotanud fraktsioon Kodulinn Narva on lõplikult lagunenud. Osa kodulinlastest naases Keskerakonda, teised mõtlevad kellega koos valimistele minna.