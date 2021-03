Hispaaniasse Mallorca saarele saabusid tänavuse hooaja esimesed Saksa turistid. Sakslaste huvi Mallorca vastu on erakordselt suur, kuna Saksamaa sisesed turismireisid on endiselt keelatud.

Samuti on praktiliselt võimatu sõita puhkama muudesse paikadesse. Hispaanlased nurisevad ebaõigluse üle, kuna neil endil on erinevate omavalitsuspiirkondade vahel reisimine jätkuvalt keelatud.

Saksa turistide sõnul ei tee nad keset koroonapandeemiat puhkusereisile sõites midagi valesti, mistõttu pole neil ka süümepiinu

"Me oleme õnnelikud ja koroonaviiruse nakatumisnäitajad on Mallorcal hoopis madalamad kui Saksamaal. Tänu koroonatestidele ja terviseküsimustikule, mis tuli eelnevalt täita, pole mul üldse mingit muret. Me oleme õnnelikud, sest pääseme välja ja näeme midagi erinevat ja ei pea kodus istuma ning niisama passima," rääkis Mallorcal puhkav Lisa Gille.

Mallorcale sõitjate hulgas on väga palju neid, kes välismaale üldse ei tahtnudki ning oleks oma puhkuse parema meelega Saksamaal veetnud.

"Ma oleks tahtnud veeta puhkuse Saksamaal, külaliskorteris või hotellis. Oleksime täitnud kõiki ettevaatusmeetmeid, nagu sügiselgi, mil kõik sujus toredasti. Nüüd aga tuleb välismaale sõita, sest Saksamaal ei lubata reisida. Ma ei saa sellest aru. Oleksin tahtnud Saksamaale jääda, aga nüüd lohutame ennast nädalaga Mallorcal," rääkis Beate Matzat.

Mallorca hotellide täituvus on tänu Saksa ning veel mõne riigi, näiteks Rootsi turistidele 75 protsenti ehk nii kõrge, kui see vastavalt Hispaania seadustele koroonaajal üldse lubatud on. Enamik praegu saabunud turiste kavatseb saarelt lahkuda alles pärast lihavõtteid.

Hotelliomanikud on eduka pühadehooaja üle õnnelikud, seda enam, et takerdunud vaktsineerimise ning koroonaviiruse uute tüvede tõttu on võimatu ennustada, kas suviseks kõrghooajaks saarele üldse turiste lastakse.