Teadlaste sõnul on nad näinud vaktsiinidega seotud kuulutuste järsku kasvu tumeveebis, vahendas BBC, lisades, et ei ole kinnitust, kas müüakse päris vaktsiine.

Küberturbefirma Check Pointi teadlased on alates jaanuarist, mil ilmusid esimesed vaktsiinireklaamid, jälginud häkkerite foorumeid ja teisi reklaamlehti. Nende sõnul on nähtud kuulutuste arv sellest ajast kolmekordistunud enam kui 1200-ni.

Teadlaste sõnul paistavad vaktsiinide müüjad olevat USA-st, Suurbritanniast, Hispaaniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Venemaalt. Meeskond leidis nii kirillitsas kui ka inglise keeles kirjutatud reklaame.

Reklaamitute hulgas on Oxford/AstraZeneca vaktsiin, mida müüakse 500 dollariga, Johnson & Johnsoni ning Sputniku vaktsiini müüakse 600 ning Sinopharmi oma 750 dollariga.

Samuti pakutakse võltsitud negatiivse tulemusega koroonateste. "Me teeme negatiivseid koroonateste välismaalt tulijatele, töö saamiseks jne. Osta kaks negatiivset testi ja saa kolmas tasuta," seisab näiteks ühes kuulutuses.

Tumeveebis müüakse ka vaktsineerimistunnistusi 150 dollari eest.

Kui Check Pointi teadlased ühe müüjaga ühendust võtsid, siis öeldi neile, et nad peavad saatma vaid oma nime ning mõne kuupäeva, mida võiks märkida väidetava vaktsiinisüsti saamise ajaks.

"Te ei pea muretsema. See on meie töö. Me oleme seda teinud paljudele inimestele ning kõik on hästi," kirjutas müüja.

Osad reisikorraldajad nõuavad vaktsineerimistunnistuse olemasolu. Näiteks Euroopa Liit kaalub samuti nende väljastamist, et võimaldada vaktsineeritutel või ka negatiivse testitulemuse andnutel või hiljuti koroonaviirusest tervenenutel EL-is vabalt reisida.

Check Pointi tooteohutuse uuringute juht Oded Vanunu ütles BBC-le, et tumeveebist vaktsiini hankimine on riskantne.

"On hädavajalik, et inimesed mõistaksid, et püüda saada vaktsiini, vaktsineerimispassi või negatiivset koroonatesti tulemust mitteametlikel viisidel, on väga riskantne, sest häkkerid on rohkem huvitatud teie rahast ning andmete ja identiteedi ärakasutamisest," ütles ta.

Vanunu sõnul ostis tema meeskond tumeveebist 750 dollari eest ühe doosi Sinopharmi vaktsiini, et seda uurida, kuid nad ei ole seda veel kätte saanud. Tema meeskond ütles BBC-le, et nende hinnangul on see müüja pettur, kuid on võimalik, et teised müüjad müüvad nii tõelisi kui ka võltsitud vaktsiine.

Check Point kutsub riike üles võtma kasutusele QR-koodide süsteemi kogu vaktsiinidokumentatsioonis, et muuta võltsimine keeruliseks.

Tumeveeb on interneti osa, millele pääseb ligi vaid eritarkvara või -seadistuse abil.