Tallinn hakkab tallinlastele hüvitama esimest haiguspäeva

Kuivõrd riik pole vastanud Tallinna ettepanekule maksta haigushüvitist alates esimest haiguspäevast, otsustas linnavalitsus, et Tallinn hakkab ise oma elanikele esimest haiguspäeva hüvitama, et nakkustunnustega inimesed püsiksid kodus, ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Esimese haiguspäeva hüvitamine hakkab kehtima juba neljapäevast, avaldusi hüvitamiseks saab hakata esitama 15. aprillist, kui linnal valmib vastav rakendus, ütles Kõlvart. Otsuse peab heaks kiitma ka linnavolikogu.

Esimese haiguspäeva eest maksab Tallinn toetust 30 eurot. Haigekassa poolt keskmine makstav toetus päeva eest on 26 eurot, ütles Kõlvart.

Haigekassa andmetel on Tallinnas on keskmiselt 25 000 haigusjuhtu kuus. Kuivõrd epideemia ajal võib haigusjuhtude arv veidi suurem, arvestab Tallinn, et esimese haiguspäeva hüvitamine läheb linnale maksma 750 000 eurot kuus, ütles Kõlvart.

Hüvitise taotlemiseks peab inimene olema registrijärgne Tallinna elanik.

"Inimesed käivad sümptomitega tööl ja see on sotsiaalmajanduslik probleem, sest kardetakse kaotada sissetulek. Pöördusime valitsuse poole ettepanekuga maksta kinni või toetada esimese haiguslehe päeva. Ametliku vastust pole me seni saanud, aga aeg lendab, olukord halveneb ja otsustasime seetõttu, et rakendame seda meedet linna poolt," rääkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul otsustati universaalse meetme kasuks, et mitte tekitada täiendavat halduskoormust. "Inimene otsustab ise, kas ta vajab seda," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ei piirata toetuse saajaid ka haiguse diagnoosi järgi, samuti saab toetust taotleda, kui haigusleht on võetud karantiini tõttu.

Hüvitist saab hakata taotlema 15. aprillist nii interneti teel kui linnosavalitsuste sotsiaalosakondadest.