Tallinn alustas esimese haiguspäeva toetuse taotluste vastuvõtmist

"Alates tänasest saab hakata esitama avaldusi Tallinna e-teeninduse veebikeskkonnas, homsest alates saab abi ka linnaosavalitsuste teenindussaalidest," ütles abilinnapea Betina Beškina kolmapäeval pressikonverentsil. E-teeninduses tuleb enda identifitseerimisel kasutada tavapäraselt kas ID-kaarti või mobiiltelefonil põhinevaid isikutuvastamise võimalusi, selgitas ta.

Tallinna linnalt saavad toetust inimesed, kes on rahvastikuregistri andmeil Tallinna elanikud ning kelle esimene haiguspäev jääb ajavahemikku 25. märts kuni 30. aprill. Tagant järele makstava toetuse suurus on kõigile 30 eurot. Varasemalt oli linn teatanud, et toetust saab hakata taotlema 15. aprillil.

Haigestumise korral peab pöörduma esmalt perearsti poole, kes avab haiguslehe. Tööandja esitab haigekassale vajalikud andmed ning kinnitab haiguslehe. Seejärel esitab töötaja linna universaaltoetuste infosüsteemis taotluse. Süsteem kontrollib taotleja elukoha andmeid rahvastikuregistrist ning töövõimetuslehe andmeid haigekassa infosüsteemist ning seejärel teeb linn inimesele väljamakse.

Koroona tõttu kehtestatud haiguslehtede hüvitamise korra järgi on töötaja omavastutus esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast.

Hüvitise määr on 70 protsenti inimese eelmise aasta töötasu päevamäärast. Keskmine haigekassa poolt Tallinna elanikule makstav haigushüvitise päevamäär on 26,7 eurot.

Arvestades, et Tallinnas alustatakse kuus keskmiselt umbes 25 000 töövõimetuslehte, võib toetuse maksmise kulu linnale olla umbes 750 000 eurot, ütles Beškina.

Tallinna linnavolikogu otsustas kehtestada ajutise abimeetmena esimese haiguspäeva toetuse eelmisel neljapäeval.

Riik maksab haiguspäeva toetust alates teisest päevast.