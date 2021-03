Kristina Kallas: narvakate hulk, kes enam Keskerakonda ei vali, aina kasvab

Eesti 200 tutvustas teisipäeval oma valimiskampaania plaane Narvas. Mis siis Narvaga Eesti 200-l kohalikke valimisi silmas pidades plaanis on?

Eesti 200 läheb Narvas välja oma täisnimekirjaga ja me täna tutvustasime meeskonna juhte ja rääkisime nendest teemadest, mis meie arvates Narva jaoks olulised on. Ma ütlesin väga selgelt välja, et me näeme Narvas vajadust, et oleks ka uusi jõude, uusi nimekirju, kellele inimesed saaksid oma hääle anda. Nimekiri saab valmis siis, kui on viimane aeg nimekiri üle anda. Me loodame saada ikkagi sinna umbes 60 inimest, mis on kaks korda tänane volikogu koosseisu maht.

Kes Eesti 200 nimekirja eestvedajad saavad olema?

Praegu on meeskonna ja nimekirja eestvedajad Natalja Umarova ja Denis Larchenko.

Mis on Narva suurimad väljakutsed ja millised saavad olema teie sõnumid valimiskampaania ajal, millega te valijaid püüate ja mida te Narva heaks ära tahate teha?

Narva kõige suurem probleem täna ja tegelikult viimased 20 aastat on olnud tööhõive. See, et inimesed opereerivad sellega, et saaks kasvõi miinimumpalgagi kätte, hea, kui üldse tööd oleks... Nii et linna ülesanne on esmajärjekorras tegeleda inimeste sissetuleku kindlustatusega. Te võite minuga vaielda, et see ei ole kohaliku tasandi teema, aga mina arvan, et ikkagi on. Kohalik võim saab siin päris palju ära teha, selleks et inimesed tunneksid, et linn tegeleb ka sellega, et neil oleks tööd, neil oleks sissetulekut ja nad tunneksid ennast linnas hästi. Nii et me keskendume inimeste sissetulekutele ja inimeste heaolule seal linnas.

Kuidas te kavatsete rahustada neid inimesi, kes näevad suurt tonti rohepöördes?

See on tõepoolest Narvas väga suur teema, sest on kadumas need töökohad, mis on põlevkivisektoris täna veel olemas. Aga ma arvan, et me peaksime keskenduma mitte sellele, millised töökohad kaovad, vaid sellele, milliseid töökohti hakatakse juurde looma. Selleks on ju eraldatud eraldi rahad, õiglase ülemineku rahad ja ma arvan, et seal on vaja väga suurt tähelepanu pöörata sellele, et mis on need töökohad ja kui palju neid on ja kuhu see raha investeeritakse justnimelt nende uute töökohtade loomiseks.

Tundub, et lähenevate kohalike valimiste eel koondub Narva sel korral päris suur erakondade tähelepanu. Keskerakond on taastamas seal enda kandepinda. EKRE on loonud oma osakonna esimest esimest korda. Kuidas see Narvas tekkiv konkurents mõjutab lahtirulluvat valimiskampaaniat?

Ma väga tervitan seda konkurentsi. Aastakümneid on olnud Narvas olukord, kus ikkagi tõsist opositsioonilist liikumist kui sellist pole ju olnud. On olnud küll erinevaid üritajaid, aga tõsist opositsiooni, mis koosneks kasvõi erinevatest jõududest, ei ole olnud. Nii et ma arvan, et see on väga hea, et täna on tekkinud olukord, kus inimestel on ka päriselt Narvas valida, kelle poolt nad tahaksid hääletada. Ja volikokku on tõenäosus sisse saada väga erinevatel poliitilistel jõududel, kes esindavad väga erinevaid Narva kogukondi või Narva inimesi. Nii et saab väga põnev olema sel korral Narvas. Ja ma väga usun, et volikogu koosseis ka muutub märkimisväärselt, sest ka see ei ole ju muutunud aastakümneid. On ühed ja samad inimesed, küll võib-olla erinevate erinevate erakondade nimekirjade all, aga üsnagi ühed ja samad inimesed kogu aeg volikogusse kandideerinud. Ja nüüd nii Eesti 200 kui ka võib-olla mingil määral ka EKRE toob ikkagi uusi inimesi Narva poliitikasse.

Kas see, et Katri Raik Keskerakonna valimisnimekirjas kandideerib, nõrgestab kuidagi oluliselt ka sotside positsiooni seal?

Ma nüüd ei teagi, kas sotsid üldse tulevad oma nimekirjaga välja või mis on sotsiaaldemokraatide plaanid Narvaga seoses, ma ei ole sellega kursis, aga eks ta tugevdab kindlasti Keskerakonna nimekirja, see on selge.

Kuidas te Keskerakonna tulevikku näete? Erakonnast lahkunud liikmed on tulnud erakonda tagasi. Tundub, et selline kõva parandustöö käib. Kuidas see kohalike valimiste kampaaniat mõjutab?

Sisuliselt on kahe aasta tagune positsioon taastatud. Inimesed ei ole ju iseenesest muutunud, nad on lihtsalt vahepeal ära käinud ja siis jälle tagasi tulnud. Nii et ma Keskerakonna muutumist küll Narvas ei näe.

Samas Keskerakonna Narva piirkonna pea täielikult lagunemise tagasipööramine on päris kõva sõna erakonna enda jaoks.

Nojah, neil on see õnnestunud, aga kas ka valija seda hindab, on juba iseasi. Kas valija usub, et nüüd uuesti oma võimu kindlustanud Keskerakond on ikkagi see, kelle poolt ka edaspidi hääletada? Ma ei ole nii kindel, et Keskerakonna valijapoolne positsioon nii tugev on Narvas, kui ta varem oli.

Aga kui rääkida EKRE-st, siis kuidas näete, et nemad kanda suudaksid seal kinnitada? Nende jaoks on see ülesanne ilmselt natukene raskem?

Me ei tea hetkel üldse EKRE-st muud peale selle, et üks volikogu liige astus EKRE-sse ja moodustas fraktsiooni, aga tegemist on ka inimesega, kes on juba mitu parteid läbi käinud. Ei tea hetkel üldse, kes moodustab selle EKRE meeskonna, kes moodustab EKRE nimekirja. Nii et mul on väga raske selle kohta midagi öelda. Aga ma usun seda, et Narvas on väga palju inimesi, kes põhimõtteliselt EKRE-t ei ole valmis valima teatud varasemate seisukohtade tõttu. Ma arvan, et need inimesed otsivad veel ühte alternatiivi, kelleks Eesti 200 kindlasti on.

Aga miks te arvate, et Narva inimene Eesti 200 valiks?

Sellepärast, et Narva inimene peab ju kellessegi uskuma, et keegi on võimeline ka teistmoodi seda linna juhtima. Eks see sõltub nüüd meist, kui suure töö me suudame selle kuue kuuga ära teha. Ja me oleme praegu meelestatud sellele, et me hakkame väga suurt tööd tegema. Küsimus on selles, kas Eesti 200 on võimeline taastama usu Narva inimestesse, et muutus on Narvas võimalik.

Võib-olla osad neist Narva inimestest ei soovigi mingisugust teistmoodi juhtimist!?

Kindlasti on inimesi, kes valivad selles mõttes traditsiooniliselt, nii nagu nad alati on valinud, valivad Keskerakonda. Aga ma arvan, et väga suur on tänase seisuga nende inimeste hulk, kes ei ole nõus enam Keskerakonda valima. Ja siis tekibki küsimus, et keda nad siis valivad. Alati on variant ka see, et nad ei tulegi valima. See sõltub nüüd nii meie võimekusest neid inimesi mobiliseerida ja neile mingit usku ja lootust anda, kui ka tegelikult EKRE-st, et mis nemad suudavad teha. Aga see inimeste hulk on suur ja aina kasvab.