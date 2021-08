Narva linnapead võib oodata umbusaldusavaldus

Reformierakonna liige ja praegu pensionipõlve pidav endine linnasekretär Ants Liimets tunnistas "Aktuaalsele kaamerale", et ettepaneku kuni valimisteni Narva linnapeaks saada tegi talle Narva üks juhtivatest keskerakondlastest. Nimesid Liimets ei nimetnud, kuid andis mõista, et Katri Raigi tagandamine võib sündida üsna pea.

"See oleneb volikogust ja nende oma tahtmisest, kui kähku nad tahavad praeguse linnapeaga arveid õiendada. Seal neid poliitilisi tagapõhju võib palju rohkem olla. Igal juhul tuleval reedel on volikogu istung ja kui siis avaldatakse umbusaldust, eks siis hakkavad uued valimise protseduurid käima," rääkis Liimets.

Liimetsa ambitsiooni tõukab tagant Reformierakonna eemalejäämine kohalikest valimistest Narvas.

"Praegune linnapea ei lasknud sündida Reformierakonna nimekirjal kohalikeks valimisteks ja see tegi otsustamise lihtsamaks," selgitas ta.

Samas ei soovinud keegi Narva juhtivatest keskerakondlastest Katri Raigi võimalikku tagandamist kaamera ees kommenteerida.

Raigi hinnangul võib umbusaldusavaldus olla vastuseks kaadrimuudatustele linna äriühingutes ja sihtasutustes.

"See on vaieldamatult puudutanud inimesi, kes seni kuulusid Narva toitumisahelasse ja muidugi teeb pahaseks, kui su märkimisväärne kuusissetulek ära võetakse. Ja minu viimane patt on ilmsesti see, et ma seisin ja seisan vastu Narva lasteaedade täielikule politiseerimisele, kus inimesed, kes astuvad Keskerakonda õigel hetkel, saavad ka õige ametikoha ja seda ma tõesti õigeks pidada ei saa," kommenteeris Raik.

Kuu aega tagasi murdis Katri Кaik lubadust minna valimistele Keskerakonna nimekirjas ja moodustas oma valimisliidu.