USA-s kasvab pappkastide nõudlus ja hind

Suurenev pappkastide nõudlus on järjekordne tarneprobleem, millega USA ettevõtted silmitsi seisavad, teatas The Wall Street Journal.

Näiteks mööblifirma Green Forest Cabinet peab pappkastide eest maksma sel aastal 22 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Tarnijad hoiatasid, et hinnad võivad veelgi kasvada.

Pappkastide hinnad sõltuvad lainepapi hinnast.

"Lainepapi tootjad valmistusid eelmise aasta kevadel majanduslanguseks ja ei osanud aimatagi, et tulemas on kastibuum. Mais kärpis USA suuruselt teine lainepapi tootja WestRock Co dividendide maksmist enam kui poole võrra," teatas The Wall Street Journal.

"Karbinõudlus langes kaheks kuuks, kuid alates juunist hakkas see räigelt kasvama," ütles KeyBanc Capital Marketsi paberi- ja pakendianalüütik Adam Josephson.

Koroonaviiruse epideemia tagajärjel algas USA-s ehitusbuum, kus erinevate seadmete pakkimiseks kulub palju lainepappi. Inimesed kulutasid vähem raha teenustele nagu väljas söömine, reisimine ja elav meelelahutus. Selle asemel alustati rohkem kaupade ostmist.

"Suurem veebikaubandus võib suurendada ringlusettevõtete kasumit, mis koguvad ja töötlevad ära visatud pappkarpe," ütles Waste Managementi tegevjuht Jim Fish.

Põhja-Ameerika suurim lainepapi tootja International Paper Co teatas detsembris, et loobub paberiärist ja keskendub ainult lainepapi tootmisele. Ettevõte teatas veebruaris, et investeerib 400 miljonit dollarit lainepapi tehase tootmiseks.

"Tohutu nõudlus lainepapi järele kaalub üles paberiäri," ütles International Paper Co tegevjuht Mark Kowlzan.

Tselluloositootja Domtar Co teatas samuti, et muudab oma Tennessee osariigis asuva paberivabriku ümber lainepapitehaseks. Domtari aktsiahind tõusis pärast teadet 27 protsenti.