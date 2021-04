Kiik: kiirusest olulisem on vaktsineerida neid, kes enim kaitset vajavad

Laupäeval said Tallinnas massivaktsineerimisel süsti ka paljud need, kes sihtrühma ei kuulu. Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul ei saa seda heaks kiita ning pühapäeval peavad vaktsineerimiskeskused jätkama ainult 60+ vanuserühma kuuluvate inimeste kaitsesüstimist.

Kiige sõnul on mõlema Tallinnas massivaktsineerimist läbi viiva partneriga, Confido Meditsiinikeskuse ja Medicumiga, räägitud ning tehtud selgeks, et pühapäeval tohib vaktsineerida vaid eakaid.

"Kõik osapooled tahtsid (laupäeval) parimat, aga oli kohti, mis oleks võinud minna teisiti. Oleme teinud sellest järeldused, rääkinud osapooltega ja homme keskendume tõesti, nagu kokku lepitud, eakate vaktsineerimisele. Oodatud on kõik noored, et aidata oma vanemaid ja vanavanemaid kohale jõuda," lausus Kiik "Aktuaalse kaamera" stuudios.

Kiige sõnul ei saa praegu teha erandeid ja vaktsineerida nooremaid, sest 60+ vanuserühmas on Eestis ligikaudu 200 000 inimest vaktsineerimata, eri vanusegruppides on vaktsineerimise protsent 30 kuni 45. Sihiks on aga 70 kuni 80 protsenti.

"Praegu on oluline keskenduda kõrgematele vanuserühmadele. Me teame, et 75 protsenti haiglaravi vajajatest on 60+ vanuserühmas. See on rühm, mis vajab enim kaitset. Iga vaktsiinidoos võib päästa elu ja kahjuks on meil praegu vaktsiinidefitsiit," ütles Kiik.

Kiige sõnul mõistab ta vaktsineerimiskeskuste töötajaid, kes pidid tegelema ka kohale ilmunud ja järjekorras seisnud alla 60-aastastega, kuid pühapäeval ei tohiks tema sõnul enam erandeid teha.

"Kiirusest olulisem on see, et pakkuda neile kaitset, kes seda enim vajavad," nentis ta.

Tallinnas vaktsineeriti laupäeval 2880 inimest

Laupäeva jooksul sai Sõle spordikeskuse ja Tondiraba jäähalli vaktsineerimiskeskuses kaitsesüsti 2880 inimest, teatas Tallinna linnavalitsus.

Pühapäevaks on vabu aeg veel nii Sõle halli kui ka Tondiraba jäähalli.

Vaktsineerimiskeskusesse on võimalik aegu broneerida digiregistratuuris, Confido ja Medicumi kodulehel ning telefoniregistratuur kaudu, mis töötab pühapäeval kell 10-15. Eesti keeles saab registreerida telefonil 600 7775 ja vene keeles telefonil 600 7774.

Sõle spordikeskuses vaktsineerib inimesi Confido Meditsiinikeskus pühapäeval kell 10-16, vaktsineerimisvõimalus on kokku 3900 inimesel, kellest praeguseks on vaktsineeritud 2850.

Tondiraba jäähallis on vaktsineerimas Medicum pühapäeval kell 9-13, vaktsineerima oodatakse 3200 inimest, kellest praeguseks on vaktsineeritud 1380 inimest.

Mõlemale kliinikule on haigekassa vaktsineerimiseks eraldanud AstraZeneca vaktsiini.