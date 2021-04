Töötajad ja tudengid ei mõista Tartu Ülikooli kunstide keskuse sulgemist

Kunstide keskuse koordinaator Kaire Maimets ütles, et nende eelarve on tasakaalus ja keskus pakub 40 kursust semestris mahuga 2500 ainepunkti. Maimetsa sõnul toimis kõik laitmatult kuni neile teatati, et raha enam ei ole.

"Praegu on meile öeldud, et koondamisteated kõigile saabuvad 15. aprillil. Keskus likvideeritakse, töötajad koondatakse. Arvestades, et tegu on Tartu Ülikooliga, tundub arusaamatu ja julm. Kui meil oleks erafirma, siis selliseid asju ikka juhtub. Aga et Tartu Ülikool on see koht ühiskonnas, mille ülesandeks on pakkuda haridust ja haritust - see hämmastab," rääkis Maimets.

Keskuses on seitse töötajat, kahele pakutakse nüüd tööd käsunduslepinguga. Viljandi Kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar ütles, et kasvav palgasurve ongi põhiline põhjus, miks raha on väheks jäänud.

"Kunstide keskuse näol oli meil tegemist ennekõike vabaaineid pakkuva keskusega, mis sisaldas Viljandi Kultuuriakadeemia vaatest ainult 15 ainepunkti eest kohustuslikke aineid. Minu kui kultuuriakadeemia direktori huvi on tagada meie ainete ja õppekavade jätkusuutlikus. Vabaained paratamatult, kuigi nad on olulised, on meie vaatest lisategevus," selgitas Kõlar.

Tartu Ülikooli riigiteaduste tudeng Emma Pipi on keskusest võtnud mitmeid aineid. Emma Pipi muretseb, et tulevased tudengid peavad nüüd sarnaseid kursusi Tartust tikutulega otsima.

"Näiteks mina olin ainetes koos arstitudengitega, teoloogiatudengitega. Ma leian, et see on oluline koht, kus tudengid üldse kokku said, vahetasid mõtteid. Ma arvan, et iga eriala tudengid oleksid saanud kõik suurt lisa oma peaerialale," rääkis tudeng.

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees Karl Lembit Laane kinnitab, et nördinud tudengeid on veel. Laane sõnul ei ole ülikool arutelusse tudengeid kaasanud.

"Kui me räägime üldiselt humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast, mille kooseisus ka Viljandi Kultuuriakadeemia on, siis seal ei tohiks rahaga nii suurt probleemi olla. Eelmise aastaga suurenes valdkonna jääk 3,3 miljoni euroni. Ma arvan, et kui oleks tahetud leida lahendus, siis oleks ka see olemasolevate vahenditega leitud."

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Anti Selart seletas, et ülejääk on näiline. Teadusrahade laekumised on ebaühtlased. Selart tõdes, et kunstide keskus pole suutnud oma eesmärki saavutada ja algsed optimistlikud rahastusplaanid ei pidanud vett.

"See, kui üksus nimega kunstide keskus likvideeritakse, ei tähenda, et kaob ära kogu töö, mis keskuses on tehtud. Kui me räägime siin mingite ainepunktide hulgast, siis päris suur osa kuulub ainetele, mille puhul on plaanis need paigutada teistesse üksustesse," ütles Selart.

Kõik pakutavad ained siiski ei säili. Vabade kunstide professuur jääb Tartusse, õppekavade kohustuslikke aineid õpetakse edasi Viljandis. Keskus lõpetab töö 31. augustil.