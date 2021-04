RMK kaevetööd kahjustasid sadadel ruutmeetritel karulaugu kasvuala

Saaremaal hävitati sadu ruutmeetreid looduskaitse all oleva karulaugu taimi. Kaks keskkonna heaolu eest seisvat riigiasutust - keskkonnaamet ja riigimetsa majandamise keskus - on läinud vaidlema, kes juhtunu eest peaks vastutama.

Kevadist vitamiinipommi karulauku tohib loodusest korjata ainult enda tarbeks ja mõistlikus koguses. Looduslikku karulauku müüa ei tohi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sellised piirangud on kehtestatud, kuna tegemist kolmanda kategooria kaitsealuse taimega Eestis. Saaremaal ühes karulaugu kasvukohas kaevas aga RMK tellimusel sel nädalal ekskavaator kuivenduskraavi ja laotas kraavist võetu otse maast tärkavatele kaitsealustele taimedele peale. RMK kinnitusel on kõik seaduslik.

"Antud objektil tehakse töid vastavalt kooskõlastatud projektile. Me oleme seda projekti kaua aega analüüsinud, seda on vaagitud ühe ja teise poole pealt, sellele on saadud kõigi ametkondade nõusolekud. Järelikult on leitud, et antud karulaugu kasvukohas selle ühe kraavi hooldus ei ole nii suur katastroof ja patt, mida me seal praegu teeme," selgitas RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann.

Keskkonnaamet, kes töödeks kooskõlastuse andis, aga ütleb, et päris nii, nagu RMK on asja tõlgendanud, pole nemad luba andnud.

"Keskkonnaamet soovitas karulaugu kasvukohas piirnevaid kraave üldse mitte rekonstrueerida. Ja kui see on vältimatult vajalik, siis ainult nii, et materjali ei paigutataks kraavi kaldale metsa poole, kus karulauk kasvab. Aga tööde teostamisel ei ole seda soovitust arvestatud ja karulaugu kasvukoha peale on pinnast ja oksi paigaldatud," rääkis keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Kadri Hänni.

Kui ametnikud kabinettides arvutist vaadates on asja JOKK-iks tunnistanud, siis looduses on karulaugufännide jaoks tegu siiski trööstitu pildiga.

"Kurb vaatepilt lihtsalt. Näha, et siin on roheline ja seal on roheline ja siis on selline suur kraav. Väga kurb vaatepilt," tõdes karulaugufänn Anu.

RMK kinnitas, et objektil oli peal lausa kahekordne järelevalve, aga tööd nende hinnangul teostati vastavalt kinnitatud projektile.