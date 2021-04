Erdogan rõhutas Ukraina territoriaalse terviklikkuse tähtsust

Samuti on oluline pingete leevendamine Ida-Ukrainas ja julgeolek Mustal merel, sõnasid riigipead.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi visiit Türki toimus ajal, kui Ida-Ukrainas on teravnenud vastasseis valitsusvägede ja separatistide vahel. Konflikt regioonis kestab 2014. aastast alates. Venemaa on toonud oma väed piiri lähedale ja on hoiatanud Ukrainat katsete eest hõivata separatistide territooriumi. Kiiev eitab, et valmistub pealetungiks.

"Ma informeerisin Türgi osapooli üksikasjalikult olukorrast ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumidel Donbassis ja Krimmis, iseäranis inimõigusrikkumistest poolsaarel ja selle jätkuvast militariseerimisest," ütles Zelenskõi pressikonverentsil.

Juulikuise relvarahu rikkumised on sagenenud, ütles Zelenskõi hiljuti, kui ta käis kohtumas oma sõduritega. Separatistid on samuti süüdistanud Ukrainat relvarahu rikkumistes.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan toetas relvarahu püsimist Ida-Ukrainas ja konfliktile lahenduse leidmist läbi dialoogi.

"Me loodame, et muretvalmistav eskaleerumine, mida me oleme piirkonnas hiljuti näinud, saab läbi nii vara, kui võimalik," ütles ta.

Türgi toetab jõuliselt Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ja ei tunnusta Krimmi poolsaare annekteermist, ütles Erdogan. Krimmitatarlastel on etnilised sidemed Türgiga.

Zelenskõi sõnul on Türgi toetus Ukraina territooriumide taastamisel oluline.

Samuti arutasid presidendid Musta mere julgeolekut.

Reedel arutasid Türgi riigipea ja Vene president Vladimir Putin telefonikõnes Ukrainaga seotud küsimusi.