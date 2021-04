Ravimiamet: J&J on USA soovituse järel ajutiselt peatanud tarned Euroopasse

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp ütles ERR-ile, et teisipäevase USA soovituse järgselt on Johnson & Johnson teatanud, et peatab ise ajutiselt edasise vaktsiini laialiveo Euroopas ja soovitab juba riikidesse kohale toimetatud vaktsiini kasutuselevõtuga oodata kuni uue teabeni.

"USA toidu- ja ravimiamet (FDA) on öelnud, et nad uurivad kõrvaltoimete võimalikku seost COVID-19 Janssen (J&J) vaktsiiniga. Arutelu all on 6,8 miljonist manustatud doosist 18-48aastastel naistel kuus kuni 13 päeva pärast vaktsineerimist tekkinud trombotsütopeeniaga tromboosijuhtumid," ütles Raudsepp.

Nimelt on teatatud kuuest tromboosijuhtumist ning see, kas USA-s jätkatakse vaktsiini kasutamist, selgubki Raudsepa sõnul pärast uurimist.

Eestis kehtib Johnson & Johnsoni vaktsiini müügi- ja kasutusluba

"Asjaolud, mida kasu ja riski hindamisel arvesse võetakse, võivad riigiti erineda. Euroopa Ravimiamet oli juba alustanud nende juhtumite ja vaktsiini võimaliku seose uurimist ja see jätkub. Tehakse koostööd ka FDA-ga, täiendavaid andmeid on küsitud ravimitootjalt," täpsustas peadirektor.

Ta selgitas, et Eestis kehtib Euroopa Komisjoni poolt välja antud müügiluba ning praeguseks ei ole see muutunud. Lisaks pole muutunud ka kehtiv ravimiinfo.

"Kuni täiendav hindamine on lõpule viidud, on Euroopa Ravimiamet jätkuvalt seisukohal, et vaktsiini kasu kaalub üle võimalikud kõrvaltoimetest tulenevad riskid," ütles Raudsepp.

Eestisse saabub sel nädalal 2400 doosi Johnson & Johnsoni koroonavaktsiini, mida on planeeritud kasutada Tallinnas ja Tartus kodus elavate liikumispuudega inimeste ning lamavate haigete vaktsineerimiseks.