Isamaa leerid tülitsevad suurkogu toimumise aja üle

Erakond Isamaa volikogu otsustas lükata suurkogu toimumise edasi ning välistatud pole, et see toimub pärast kohalikke valimisi. Isamaa liikmeühendus Parempoolsed pole volikogu otsusega rahul, suurkogul tahavad nad esitada oma kandidaadi esimehe kohale.

Isamaa volikogu pikendas pärast pikki vaidlusi eestseisuse liikmete volitusi aasta võrra ning otsustas, et suurkogu tuleb kokku esimesel võimalusel, kui koroonapiirangute muutmine seda võimaldab ja suurkogu koguneb füüsiliselt.

Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ütleb, et eestseisuse volituste pikendamine on ajutine lahendus ja hea oleks, kui sügiseste kohalike valimiste toimumise ajaks oleksid erakonna juhid valitud. Millal aga suurkogu täpselt toimuda võiks, ei tea praegu keegi.

"Arutada põhjalikult, mis on need poliitilised suundumused tulevikus Isamaal, mis suunas peab erakond arenema - et need arutelud toimuksid võimalikult varakult, enne kohaliike valimisi. Et nad ei läheks kohalike valimistega samasse aega," kommenteeris Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. "Eile oli ka arutusel, et kui tõepoolest piirangud ei võimalda meil suurkogu teha enne kui septembris ja oktoobris, siis ei ole mõistlik enam neid enne valimis teha. Sel juhul juba lükata see valimistejärgsesse aega."

Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed juhatuse liige, Paide linnapea Priit Värk ütleb, et ei jää volikogu otsusega rahule. Parempooled tegid ettepaneku korraldada suurkogu kiiresti ja hübriidlahendusena ja toetust see ei leidnud. Parempoolsed kaaluvad praegu, kuidas edasi käituda. Üks võimalus on Värgi sõnul kutsuda kokku erakorraline suurkogu. Erakonna põhikiri annab selleks võimaluse, kui seda soovib kümme protsenti erakonna liikmetest. Parempoolsetel on kavas seada suurkogul üles ka oma kandidaat erakonna esimehe kohale.

"Kindlasti seame ka enda kandidaadi. Praegu nimede osas ei saa ma midagi välja käia, sest me pole otsust teinud. Selle otsustamine on järjest keerulisem seetõttu, et pole kindel, millal suurkogu toimub. Aga jah, ma ütleks omalt poolt, et Lavly Perling oleks väga tugev kandidaat," ütles Värk.

Värk peab positiivseks seda, et erakonnas on alanud pikad ja põhjalikud arutelud. Volikogu koosolek kestis viis tundi.