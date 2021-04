Jesse: meie vaktsineerimiskava uppi ei lenda

Kuigi AstraZeneca ja Jansseni koroonavaktsiiniga seotud uurimised on pidurdanud kaitsesüstimise tempot, on Eestile saabumas piisavalt vaktsiine, et mais-juunis saaksid kõik soovijad lasta end vaktsineerida, ütles "Esimeses stuudios" sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse.

Eestis peatati alla 60-aastaste vaktsineerimine AstraZeneca vaktsiiniga ning praeguseks on edasi lükatud ka sel nädalal algama pidanud voodihaigete vaktsineerimine Jansseni vaktsiiniga. Jesse sõnul oodatakse enne otsuste tegemist Euroopa ravimiameti seisukohti. Samas ei tähenda kahe vaktsiiniga seotud uurimised, et kogu elanikkonna vaktsineerimine edasi lükkuks.

"Ei lenda (uppi vaktsineerimiskava), see on üle arvutatud erinevate vaktsiinide kogustega. Neljapäeval tuli suurepärane uudis selle kohta, et osa Pfizeri vaktsiini tarneid tuuakse neljandast teise kvartalisse. See lisas kindlust, millega me saame öelda, et kõik Eesti inimesed, kes tahavad vaktsineerimisega alustada, seda ka mai-juuni jooksul saavad. Teist süsti ei pruugi juuni jooksul saada, aga suve jooksul kindlasti," lausus Jesse.

Jesse sõnul saab Eesti piisavalt vaktsiini, et lähinädalatel eakamad ära vaktsineerida. Järgmisena kutsutakse perearstide poolt vaktsineerima riskirühma kuuluvad nooremad inimesed. Siis läheb järjekord kõigile üle 60-aastastele, seejärel üle 50-aastastele ning kui jõutakse nooremate kui 50-aastasteni, ei grupeerita inimesi enam kümne eluaasta kaupa.

Millal alla 50-aastasteni jõutakse, ei saa kuupäeva täpsusega praegu öelda, nentis Jesse. Tema sõnul sõltub see palju näiteks AstraZeneca vaktsiini uuringutest, täpsemalt sellest, kas ja kui palju Euroopa ravimiamet nihutab eapiiri, mis praegu on 60 eluaasta peal.

Jansseni vaktsiini uuringute kohta märkis Jesse, et kuivõrd tegu on sama tehnoloogiaga nagu AstraZeneca vaktsiini puhul, ei tohiks sealt suuri üllatusi tulla. "Me oleme AstraZenecaga selle teekonna juba läbi käinud," lausus ta.

Jesse sõnul saaks olukorras, kus Eesti saab korraga suure koguse vaktsiini, kogu elanikkonna vaktsineerida mõne nädalaga, sest praegusest päevasest vaktsineerimistempost, kus parimatel päevadel suudetakse kaitsesüstida 13 000 kuni 14 000 inimest, on võimekus märksa suurem.

"Me oleme juba päris hea seisus, raskem etapp on juba piiratud vaktsiinikoguste tingimustes läbitud ja edasi läheb kergemaks," ütles Jesse.