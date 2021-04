Kiik: olen optimistlik, et 26. aprillist saab osa piiranguid leevendada

Kiige sõnul puudutaks piirangute kaotamine, kui valitsus teisipäeval nii otsustab, esialgu tegevusi õues ning haridust. Midagi täpsemat päev enne valitsuse istungit öelda ei saa, lisas minister.

Valitsus kuulab enne otsustamist ära esmaspäeva õhtul koguneva teadusnõukoja viimased ettepanekud.

"Ma olen selles mõttes optimistlik, et 26. aprillil teatud avanemised on võimalik teha. Eeskätt räägime õuetingimustest, räägime haridusvaldkonnast. Loomulikult teemade pakett on väga lai, ettevõtlussektor on väga mahukas, räägime teatritest, kinodest, majutusest, toitlustusest, kaubanduskeskustest. Kohti, arutelupunkte on mitmeid. Kindlasti ei tule 100 protsenti avanemist, et kõik on lahti hommikust õhtuni või öö läbi. Kindlasti ei tule mahutavuse mõttes sada protsenti. Tulevad mahupiirangud, tulevad mõistliku distantsi hoidmise nõuded ja tuleb järk-järguline piirangute leevendamine," rääkis Kiik.

Vaktsiinikogused kasvavad

Eesti ootab aprilli, mai ja juuni jooksul vaktsiinivalmistajate poolt lubatud ligikaudu miljonit koroonavaktsiini doosi. Valitsus peaks teisipäevasel istungil kinnitama vaktsineerimiskava muudatused, kuid juba praegu on selge, et aprill kulub veel kõige eakamate vaktsineerimisele.

Kiige sõnul jõutakse mai alguses 50- kuni 59-aastaste vaktsineerimiseni, maikuu jooksul laieneb vaktsineerimine kogu täiskasvanud elanikkonnale. Laiema elanikkonna vaktsineerimine tähendab, et vaktsineerimise jäme ots, mis on praegu perearstide käes (63 protsenti kõigist vaktsineerimistest) , nihkub rohkem vaktsineerimiskeskustesse ja haiglatesse.

Kiik märkis, et ajutiste vaktsineerimiskeskustega koos ulatuks Eesti võimekus 100 000 vaktsineerimiseni nädalas.

Et suurenevate koguste ja laiema elanikkonna vaktsineerimisega toime tulla, asus esmaspäevast vaktsineerimise korraldamise töörühma juhtima praegune Lõuna meditsiinistaabi juht Marek Seer.

Prognooside järgi jõuab Eesti 300 000 inimeseni, kes on saanud vähemalt ühe vaktsiinisüsti, selle nädala kolmapäeval. Üle 70-aastaste vaktsineerimisega hõlmatus oli esmaspäeva hommiku seisuga ligikaudu 57 protsenti.