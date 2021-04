Fischer: teadusnõukoda oleks piirangute leevendamisel rohkem koole avanud

"Teadusnõukoda soovis, et prioriteet oleks ka vanemate laste kooli lubamine ja muud avamised võinuks veel vähemalt nädala oodata," rääkis valitsuse teadusnõukoja liige ja Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer neljapäeval "Terevisioonis".

"Soovisime, et avamine toimuks järkjärguliselt ja kõige olulisemad asjad [avataks] kõigepealt, vähemalt meie arvates oleks laste haridus ja väljas sportimine kõige olulisemad," lisas ta.

"Meie soov oli minna edasi vähemate avamistega korraga, sest kui korraga palju leevendusi teeme, siis võibki nakatumine üles minna ja siis rohkem ei saa avada. Siis võikski nii minna, et teeme leevendused ja peame põhikooli lastele ütlema, et teie peate ootama sügiseni," rääkis Fischer.

Fischeri sõnul leidis teadusnõukoda, et piirangute leevendamisega peab olema üsna ettevaatlik, kuna Eesti nakatumise tase ei ole endiselt väga madal. "Me tahaks näha päevas regulaarselt alla 500 või isegi alla 300 nakatumisjuhu, aga praegu me seda veel näinud ei ole," tõdes ta.

Seega ei ole Eestil leevendamisel väga palju mänguruumi, märkis Fischer. "Kui teeme ühe leevenduse, mis suurendab kontakte näiteks 10 protsenti, siis suureneb ka meie nakatumiskordaja 10 protsenti. Kui teeme ka teise leevenduse, siis 1,1 x 1,1 = 1,21 - seega suureneb nakatumiskordaja juba üle 20 protsenti. Ja kui leevendusi korraga liiga palju on, siis me läheme nakatumiskordajaga üle 1 ja langustrend muutub jälle kasvuks," selgitas ta.

"Õnneks pani ka valitsus prioriteediks värskes õhus toimuva, mitte restoranide avamise siseruumides, vaid pigem väliterrassidel ja kehtestas ka kaubanduse avamisel piirangud," lisas ta.

"Ma loodan, et sellega ei kaasne väga suurt nakatumise kasvu ja inimesed teadvustaksid, et leevendamine ei tähenda seda, et oht on kadunud, vaid leevendamisele tuleb reageerida väga suure ettevaatlikkusega ja nakkusrisk on veel väga reaalne," rõhutas professor Fischer.

"Suures plaanis valitsus siiski arvestas teadusnõukoja ettepanekutega, sest meie soov oli, et lapsed saaksid tagasi kooli, kuna see on väga paljude perede jaoks oluline ning seda kinnitasid meile ka hariduse- ja tervisevaldkonna inimesed. Teiseks soovitas teadusnõukoda hakata lubama ka värskes õhus trenni tegemist, kuna sellega kaasneb suhteliselt väike nakkusrisk, aga samas on see paljude inimeste, eriti laste tervise seisukohast väga oluline," ütles professor. Ka seda otsustas valitsus alates 26. aprillist lubada.

Kaubanduskeskuste avamist lubas valitsus tingimusega, et nende täituvus jääb 25 protsendi piiresse.