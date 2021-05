Oligarhid läksid Putinist kirjutatud raamatu kirjastaja vastu kohtusse

Neli Venemaa oligarhi ja riiklik energiafirma Rosneft esitasid hagi kirjastusfirma HarperCollinsi vastu. Hagi on seotud eelmisel aastal ilmunud raamatuga, mis kirjeldab Venemaa presidendi Vladimir Putini võimule tõusmist.

Hagi esitasid sealhulgas Mihhail Fridman ja Roman Abramovitš. Mõlemad on Venemaa ühed rikkaimad inimesed, teatas Financial Times.

Raamatu pealkiri on "Putini inimesed". Raamatu autor on endine Financial Timesi ajakirjanik Catherine Belton.

Raamatus kirjeldab Belton Putini võimuletulekut ja tema sidemeid oligarhidega.

Hagejaid esindavad suured advokaadibürood. Need on Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis ja Taylor Wessing.

"Tegemist on autoriteetse raamatuga. Kaitseme teost jõuliselt ning õigust arvamust avaldada avalikku huvi pakkuvates küsimustes," teatas HarperCollins.

Belton kommentaare ei andnud.

Esimesena esitas hagi märtsis Abramovitš.

"Raamat sisaldab minu kohta valesid ja laimavaid väiteid," ütles Abramovitš.

"Kohtudokumentidest selgub, Abramovitš vaidlustas väite, nagu Putin oleks käskinud oligarhil osta 2003. aastal Londoni Chelsea jalgpalliklubi," teatas Financial Times.

Raamatu allikaks on eksiilis elav Venemaa miljardär Sergei Pugatšov. Pugatšov oli Putini siseringi liige, enne kui riigist põgenes.

Teised hagejad on Fridman, tema äripartner Pjotr Aven ja Venemaa kinnisvaraärimees Šalva Tšigirinski. Samuti esitas veel hagi Kremli kontrollitav naftafirma Rosneft. Nende juhtumite kohtudokumendid pole veel kättesaadavad.

"Võime kinnitada, et ei Aven ega Fridman polnud teadlikud teistest hagidest kirjastuse vastu. Nad ei ole teiste hagejate ega nende advokaatidega suhelnud ega kooskõlastanud õiguslikku strateegiat," ütles Fridmani pressiesindaja.

Rosneft ja Tšigirinski pole veel kaebust kommenteerinud.

"Londoni kohtutest on saamas menetluste koht, kus proovitakse maha suruda kriitilist ajakirjandust. Seda mitte ainult Suurbritannias, vaid kogu maailmas," ütles sõnavabaduse organisatsiooni Index on Censorship liige Jessica Ni Mhainin.