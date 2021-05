Meedia: Biden loobub sanktsioonide kehtestamisest Nord Stream 2 juhi vastu

Isik, kelle suhtes sanktsioonidest loobutakse, on Nord Stream 2 AG tegevjuht Matthias Warnig. USA justiitsministeerium toetas märtsis Warnigi suhtes sanktsioonide kehtestamist, teatas Politico.

Warnig on ka Venemaa naftakompanii Rosneft nõukogu aseesimees.

USA välisministeeriumi pressiesindaja ei kommenteerinud Warnigi suhtes sanktsioonide loobumist.

"Bideni administratsioonile on selge, et Nord Stream 2 on Venemaa geopoliitiline projekt, mis ohustab Euroopa energiajulgeolekut. Oleme selgeks teinud, et ettevõtted riskivad sanktsioonidega, kui nad on seotud Nord Stream 2-ga," ütles pressiesindaja.

Sanktsioonidele Nord Stream 2 suhtes on kongressis mõlema partei toetus. Siiski soovib Bideni administratsioon säilitada häid suhteid Saksamaaga.

USA vabariiklaste partei seadusandjad aga muretsevad, et Biden võtab gaasijuhtme osas pehmema hoiaku.

"Kui Putini režiimil lubatakse see torujuhe lõpule viia, siis selle põhjuseks on Bideni administratsiooni otsus lasta sellel juhtuda," ütles vabariiklasest kongressisaadik Michael McCaul.