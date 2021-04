EUobserver: EL-i riigid kaaluvad veel Venemaa diplomaatide väljasaatmist

Brüsseli veebiväljaande EUobserveri andmetel käivad EL-i liikmesriikide pealinnade vahel läbirääkimised, et avaldada solidaarsust Tšehhile. Liikmesriigid kaaluvad saata välja veel Venemaa diplomaatide.

"Oleme valmis tegutsema, vajaduse korral ka Euroopa Liidu tasandil. Arutelud Venemaa diplomaatide väljasaatmise suhtes käivad ka liikmesriikide vahel," ütles EL-i ametnik pühapäeval.

"Sajad Venemaa luureagendid tegutsevad Euroopa Liidus diplomaatidena. Nad tegutsevad ka Brüsselis. Kas Euroopa Liidu juhid ja Euroopa välisteenistus (EEAS) hakkavad asja tõsiselt võtma, näitavad julgust ja saadavad vähemalt mõne neist välja?" ütles kõrge Euroopa Liidu diplomaat.

Balti riigid ja Slovakkia saatsid eelmisel nädalal koju tagasi kokku seitse Venemaa diplomaati.

"Meie jaoks on oluline EL-i solidaarsus," ütles reedel Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

Tšehhi välisminister ja mitmed poliitikud nõudsid eelmisel nädalal EL-ilt ja NATO-lt solidaarsust.

"Paljud Lääne-Euroopa liitlased avaldasid siiski ettevaatlikust jõuliste meetmete rakendamisel," ütles EL-i diplomaat.

"Tšehhi peaminister Andrej Babiš ja president Miloš Zeman on oma väljaütlemistega ka Praha diplomaatilist positsiooni nõrgestanud," teatas EUobserver.

Babiš vähendas 2014. aasta depoo õhkimise osatähtsust. Rünnakus suri ka kaks tšehhi.

Zeman samas väitis pühapäeval, et Tšehhi uurimine ei olnud lõplik.

"Me töötame kahe uurimisteooriaga. Esimese kohaselt toimus plahvatus lõhkeainete asjatundmatu käsitlemise tagajärjel. Teine teooria on, et tegemist oli välisluureteenistuse operatsiooniga. Võtan mõlemat teooriat tõsiselt" teatas Zeman.

"Zeman seisab nüüd avalikult Venemaa poolel ja temast on saanud Moskva eestkõneleja," ütles Tšehhi parlamendiliige Pavel Fischer.

EUobserveri hinnangul on Tšehhi välisministeerium tegutsenud samuti ebaprofessionaalselt.

"Suurbritannia esitas 2018. aastal Skripali juhtumiga seoses mitmeid ettekandeid liitlastele. Tšehhi valitsus midagi sellist ei teinud," leidis Praha Euroopa mõttekoja direktor Jakub Janda.