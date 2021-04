Välisriigid on tänavu välja saatnud 106 Vene diplomaati

Tänavu vähem kui nelja kuuga on välisriigid saatnud välja 106 Vene diplomaati. Enim on Vene diplomaate välja saatnud Tšehhi.

106-st diplomaadist 81 on välja saatnud Tšehhi.

Tšehhi suure arvu taga on üha eskaleeruv tüli Venemaaga. Praha süüdistab, et Venemaa luurajad korraldasid 2014. aastal Tšehhi pinnal kaks inimohvrit nõudnud plahvatuse. Välisminister Jakub Kulhaneki sõnul on Venemaal mai lõpuni aega kärpida oma saatkonna töötajate arvu samale tasemele Tšehhi saatkonnaga Moskvas.

Tšehhi palus teisi riike, et ka nemad saadaksid Vene saatkondade töötajad reaktsiooniks oma riikide saatkondadest välja. USA on välja saatnud kümme, Poola neli, Slovakkia kolm, Bulgaaria kaks diplomaati. Ühe diplomaadi on välja saatnud Eesti, Itaalia, Ukraina, Albaania, Saksamaa ja Rootsi.

Venemaa on vastanud omakorda välisriikide diplomaatide väljasaatmisega riigist. Venemaa president Vladimir Putin lubas oma kõnes "Olukorrast riigis", et Venemaa vastumeetmed on asümmeetrilised ehk karmimad kui teiste riikide meetmed nende diplomaatide vastu.