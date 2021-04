Omavalitsused soovivad riigieelarvest rohkem raha teede korrashoiuks

Linnade ja valdade liidu tegevjuhi Veikko Luhalaidi sõnul on arusaadav, et riigieelarve olukord pole hea. "Kui lühidalt kokku võtta, siis hea, et niigi läks," rääkis ta.

"See, mis puudutab kohalikke omavalitsusi, kohalike omavalitsuste asutustest palka saavaid inimesi, sealt kärpeid ette näha ei ole. Pigemini on see lubadus, et pedagoogide kolmeprotsendiline palgatõus on sisse arvestatud," kirjeldas Luhalaid.

Luhalaid märkis, et õpetajate palgatõus tuleb ministeeriumist ja omavalitsused ei pea selle katmiseks enda eelarves kärpeid tegema.

"Üks kärpekoht, mis võib täna päevakorda tulla, on huvihariduse toetuse vähenemine," sõnas Luhalaid. Nimelt plaanib valitsus vähendada huvihariduse toetust 14 miljonilt seitsmele miljonile eurole.

See ei tähenda siiski huvihariduse kadumist kohalike omavalitsuste eelarvest. Tegemist on toetusmeetmega, kuhu riik paigutas iga-aastaselt raha uute tegevuste alustamiseks ja laiendamiseks lisaks tegevustele, mida omavalitsused muidu ülal peavad. Näiteks saab raha rakendada omavalitsusel uue spordiala trennide alustamisel treenerite leidmiseks. "Isegi kui seal toetus väheneb, siis see ei ole katastroofiline. Eks neid kohti kust seda kompenseerida võib leida," ütles Luhalaid.

Puudu jääb teede rahastusest

Täiendavaid kärpeid pole liidu tegevjuhi sõnul riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste protsessis ette nähtud.

Kohalike omavalitsuste eelarves on ka teine murekoht. "Millega me ei ole rahul, millest oleme aastaid rääkinud on teede rahastamise küsimus," rääkis Luhalaid. "Vajadus on circa 45 miljonit ja saame kuskil 29 miljonit. Seal on väga suur vajakajäämine," lisas ta.

Samuti sooviksid kohalikud omavalitsused näha omavalitsustele laekuva tulumaksuosa mõne protsendipunktilist suurendamist.

Praeguseks on liit oma ettepanekud ja taotlused valitsusele ära esitanud ja teisipäevasel kohtumisel arutatakse kui suures mahus neid eelarvest täita on võimalik.

Luhalaid märkis, et pikemas tulevast aastast edasi vaadates sooviksid omavalitsused lahendusi leida tulumaksuosa ja teede rahastamise küsimustele.