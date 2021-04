Lätis järgmised kaks nädalat piiranguid ei leevendata

Läti valitsus otsustas teisipäeval, et koroonaviiruse epideemiast tingitud piiranguid ei vähendata. Valitsus arutab piirangute leevendamist uuesti kahe nädala pärast.

Viimase kolme nädala jooksul on Lätis viiruse esinemissagedus suurenenud. Selle põhjal otsustas valitsus, et piiranguid ei saa leevendada.

Valitsus leiab, et piiranguid saab leevendada siis, kui koroonaviiruse juhtude 14-päevane kumulatiivne arv 100 000 elaniku kohta ei ületa 320 inimest. Praegu on see näitaja üle 400.

"Piirangute leevendamine suurendaks oluliselt koroonaviiruse levimise ohtu. Kuigi Eesti ja Leedu leevendavad piiranguid, siis nende vaktsineerimise tempo on Lätist hetkel oluliselt edukam," ütles Läti kriisikomisjoni esindaja (OVG) Vladislavs Vesperis.

Mitmed ministrid soovivad siiski piiranguid leevendada.

"Postsotsialistliku riigina kehtestame ühelt poolt ranged piirangud ja ühiskond teeskleb, et järgib piiranguid. Reisijateveost näeme, et inimeste liikuvus on viimastel nädalatel olnud suur," ütles Läti transpordiminister Talis Linkaits.