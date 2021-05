Ida-Tallinna Keskhaigla EMO kolib remondi tõttu ajutistesse ruumidesse

Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) erakorralise meditsiini osakond (EMO) viiakse remondi tõttu ajutistesse ruumidesse, mistõttu reedel on see kolimise tõttu suletud.

"Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi tänava erakorralise meditsiini keskus kolib ruumides algava suuremahulise remondi tõttu aastaks ajutisse meditsiinilinnakusse," ütles haigla pressiesindaja Marko Mägi.

Tema sõnul on keskus reedel 7. mail kolimise tõttu suletud, mistõttu kiirabid suunatakse ümber teistesse haiglatesse. "Palume ka isepöördujatel minna teiste haiglate EMO-desse," ütles Mägi.

Samas jätkub ITK silmaarsti erakorraline vastuvõtt ka 7. mail tavapärases asukohas. Keskuse remont ja kolimine ei puuduta naistekliiniku erakorralist vastuvõttu.

ITK erakrralise meditsiini keskus alustab tööd, sealhulgas ka silmaarsti erakorraline vastuvõtt, 8. mail uues kohas haigla hoovis - purskkaevu ja A-korpuse vahele - moodulitest püstitatud meditsiinilinnakus, kus on koos nii keskus, radioloogia kui ka ambulatoorse ravi üldregistratuur.

"Ajutisel pinnal on olemas kogu vajalik tehnika, mida töös vaja läheb," märkis keskuse juhataja Märt Põlluveer pressiesindaja vahenusel. "Tavapärane töö jätkub ajutisel pinnal, võib öelda, et ajutine erakorralise meditsiini keskus on isegi kaasaegsem kui praegune."

Silmakliiniku all asuvas vanades keskuse ruumides ehitatakse remondi käigus ümber sisuliselt kaks korrust. "Vajame uut kontseptsiooni ja uut saali, samuti peame personali kasutama võimalikult efektiivselt. Raskes seisus patsientide hulk kasvab aasta-aastalt," rääkis Põlluveer. "Sisuliselt on praegune erakorralise meditsiini keskus pärit 1980ndatest, seda on kohendatud, aga olemasolevate võimaluste piires."

Remondiga paraneb ITK erakorralise meditsiini keskuse isolatsioonivõimekus hüppeliselt, samuti hädaolukorra võimekus ning personali turvalisus. "Remondi tulemusena viime ka maja päästeameti nõuetega kooskõlla," märkis Põlluveer.

Remonditud ruumidesse on plaanis tagasi kolida 2022. aasta kevadel.

Keskuse remont ja ajutisel pinnal tegutsemine läheb maksma umbes viis miljonit eurot, ümberehituse viib läbi Ehitus5ECO OÜ.