Sutt loodab koroonatõendi siseriiklikud kasutusreeglid juuniks paika saada

"Ma arvan, et juunikuus kindlasti võiks meil niisugune tegevuskava olemas olla, et kuidas saab ühiskonda turvaliselt taasavada ning kuidas ja mis rolli vaktsineerimistõend mängib," ütles Sutt esmaspäeval ERR-ile.

Ministri sõnul tuleb reeglite kokku leppimiseks teha koostööd erialaliitudega ning ka valitsus peab oma seisukohad kujundama. "See puudutab väga paljuski teenindussektorit, aga sama moodi ka kultuuri ja ürituskorraldust. Siin ongi vaja erinevatele lahendustele ja võimalustele otsa vaadata," ütles Sutt. "Sektoril on selleks selge huvi olemas ja selle põhjal me nendega praegu ka läbi räägime ja uurime, millised need praktilised lahendused võiksid olla," lisas ta.

Masinloetav vaktsineerimistõend võib saada eeltingimuseks teenindusasutustesse sisenemisel, ürituste külastamisel või muudes sarnastes olukordades.

"Aga kõige selle eeltingimuseks on ikkagi see, et igaüks, kes soovib ennast vaktsineerida, seda ka teha saab," rõhutas Sutt ning kinnitas, et nii kaua, kuni vaktsineerimisele on piirangud ja kõik soovijad veel vaktsineerimisele ei pääse, mingeid selle alusel seatavaid piiranguid kehtestada ei tohi. "Aga sellest punktis edasi - kui kõigile soovijatele on see võimalus antud - siis ma arvan selle kasutuselevõtt on kindlasti võimalik," märkis ta.

Reedel avanes kõigil vaktsineeritutel patsiendiportaalis digilugu.ee võimalus genereerida vaktsineerimise digitõend, mille ehtsust saab kontrollida QR-koodi abil. Kui praegu näitab tõend ainult inimese vaktsineeritust koroonaviiruse vastu, siis edaspidi peaks see hakkama sisaldama ka infot COVID-19 läbipõdemise ja hiljutise testimise kohta.

Vaktsineerimistõendist loodetakse esmalt leevendust riikidevaheliseks reisimiseks.

"Vaktsineerimistõend on mõeldud esialgu vaid vaba liikumise soodustamiseks, kuid tulevikus võib see olla ka üks sobiv lahendus majanduse turvaliseks avamiseks ja lahti hoidmiseks," ütles Sutt reedel. "Vaktsiinitõendid saaksid pakkuda suuremat vabadust ettevõtjatele ja klientidele ning tagaksid selle, et piirangute leevendamisega ei kaasneks uut nakatumislainet. Selle eelduseks on aga esmalt vaktsiinide kättesaadavus kõigile, et ei tekiks vaktsiinide põhjal diskrimineerimist."

Esmaspäevaks oli Eestis vaktsineeritud juba 340 000 inimest. Valitsus on teatanud, et soovib alates 17. maist võimaldada kõigile soovijatele end koroonaviiruse vastu vaktsineerida.