Euroopa Tuleviku konverentsil arutatakse kodanike kaasamist EL-i teemadesse

Avamisel kõne pidanud Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on koroonapandeemia olnud inimestele traumaatiline kogemus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige paremaks raviks sellest üle saamisel on tema hinnangul traumast rääkimine ning lootusrikkamale tulevikule keskendumine.

Eriti oluliseks pidas Von der Leyen noorte kaasamist aruteludesse, mis puudutavad näiteks kliimapoliitikat.

"Loomulikult olen ma teadlik, et alati esineb skeptitsismi ja künismi, millal iganes Euroopa arutleb oma tuleviku üle või käivitab sellist tüüpi projekti. Me peame kindlustama, et see ei oleks intellektuaalne poliitika harjutus või suletud poliitiline kompromiss. Peame olema ausad, et see konverents ei ole imerohi ega lahendus igale probleemile," ütles Von der Leyen.