Eesti ekspordi kasvu on soodustanud nõudluse taastumine

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport märtsis möödunud aasta sama kuuga võrreldes 19 ning import 20 protsenti. Oluliselt mõjutasid kaubavahetuse suurenemist elektriseadmete, mineraalsete toodete ja puittoodete vedu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kokku viidi märtsis kaupu välja ligi 1,5 miljardi euro eest, kusjuures Eesti päritolu kaupade osatähtsus tõusis rekordiliselt ligi 1,1 miljardini.

"Kui nüüd vaadata kuiseid lahendusi, siis selle aasta märtsis on läbi aegade kõige suurem ekspordi number," selgitas statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura.

Eesti päriolu tooteid ekspordivad Puura sõnul enam elektroonika- ja puidutööstus.

Põlvas asuva ArcWoodi juhi Peeter Peedomaa sõnul on nõudlus puidust toodete vastu maailmas kõrge.

"Üle Euroopa ja samas ka Skandinaavias kogu puidutoodete nõudlus on väga jõuliselt kasvanud ja selle kasvu ja nõudluse taga on omakorda puidutoorme defitsiit," rääkis Peedomaa.

"Me näeme ikkagi selle põhjuse taga Kanada ja Ameerika puidu nõudluse kasvu. /.../ Tegelikult kõigil turgudel on läinud kallimaks. /.../ Juba veebruarist puidu hinnad on tänaseks tõusnud umbes 80-90 protsenti," lisas ta.

LHV analüütiku Kristo Aabi sõnul on eksporti soodustanud maailma majanduse paranemine. Eesti eksport kasvas kolmandiku ulatuses lihtsalt sellepärast, et eksporditavad tooted muutusid kallimaks.

"Kui mõelda selle peale, mis aasta tagasi toimus - naftahinnad olid rekordmadalal tasemel - ja nüüd viimastel kuudel me teame, et on tõusnud nii puidu hinnad kui ka metalli hinnad. Kõik sellised meie põhilised ekspordiartiklid ja see hinnakasv on väga suurt rolli mängind. Aga loomulikult, tegelikult on ettevõtete jaoks positiivne see, et nõudlus on selgelt taastunud," ütles Aab.

Nagu näitavad paari viimase aasta andmed, jääb eksport impordist maha. Kuid vähemalt on eksport juba kümme aastat tõusutrendis. Mullu jõudis eksport 14,3 miljardi euroni.

"Alates aastast 2012 on ekspordikäive üle 12 miljardi olnud. Väiksem langus oli 2015-2016, aga pärast seda on järjest kasvanud," ütles Puura.