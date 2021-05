Saksamaa keelas Facebookil WhatsAppi andmete kogumise

Vastava korralduse saatis sotsiaalmeediafirmale Hamburgi andmekaitse ja infovabaduse komisjon. Hamburgis baseerub Facebooki Saksa haru.

Facebook teavitas sel aastal WhatsAppi kasutajaid, et nad peavad teenuse kasutamise jätkamiseks nõustuma uute reeglitega nende andmete kasutamise osas.

Saksa võimud teatasid erakorralises otsuses, et selle leppe tingimused on Saksamaal kolmeks kuuks kehtetuks tunnistatud.

Kaasus anti seejuures üle Euroopa andmekaitsenõukogule, mis tegeleb andmekaitsereeglite jõustamisega Euroopas Liidus.

"See otsus on mõeldud kaitsma miljonite Saksa kasutajate õigusi ja vabadusi, kes on andnud oma nõusoleku uutele privaatsustingimustele," ütles Hamburgi andmekaitsevolinik Johannes Caspar.

"See ei puuduta ainult erasfääri, vaid ka võimalust, et profiile kasutatakse valijate mõjutamiseks ja demokraatlike otsuste manipuleerimiseks," lisas Caspar.